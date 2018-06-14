蔡英文赴美国会将打破现状？港媒:是与13亿人为敌

海外网6月14日电 据台媒报道，台湾地区领导人蔡英文拟于8月出访巴拉圭并有望过境美国，美国国会议员还称将邀请蔡英文到美国国会进行演讲。对此，港媒表示，蔡英文的身份，决定了她不能踏足华盛顿，更不可以去美国国会演说，否则就要做好与13亿人民为敌和与大陆军事摊牌的准备。

蔡英文8月或高调过境美国

在布基纳法索与台湾“断交”不久后，“台美”又开始搞起幺蛾子。有台媒曝出蔡英文拟将于8月出访巴拉圭，而值得注意的是此行程有望过境美东，这也是所谓“台湾旅行法”生效后，蔡英文首度过境美国。另据台媒报道，蔡英文或到美国国会进行演讲，并可能与特朗普会面的邀请，是今年5月美国共和党众议员夏波在众议院外交委员会的听证会上提出的，尽管台当局对此的回应含糊其辞，称“目前并没有安排蔡英文访美的规划”，但台媒警告称，若蔡当局若被“独派”绑架以此“反制”大陆，将会让台湾付出沉重的代价。

港媒：蔡英文若赴美国国会，就是与13亿人为敌

14日，香港《中评社》发表评论称，蔡英文的特殊身份决定了她不能踏足华盛顿，更不可以去美国国会进行演说，因为这有造成中美关系、台海局势地动山摇的后果，这样的后果台湾承受不起，除非蔡英文已经做好与13亿人民为敌和与大陆进行军事摊牌的准备。

《中评社》指出，自美国《台湾旅行法》通过后，蔡当局极力谋求深化台美关系，谋求在高官互访、过境美国方面取得所谓的突破，这的确也是一项测试指标。因为特朗普政府的不可预测性，现在确实无法断言这一切不会发生。但是，一旦美台不理警告，跨越死线，台海现状将就此打破，发生直接军事冲突的可能性大增。如果美国有这样的计划，蔡英文有这样的企图心，应尽早放弃，否则，就要做好与13亿人民为敌和与大陆进行军事摊牌的准备了。

国台办：坚决反对“台独”行径

13日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办发言人马晓光就“蔡英文将过境美国，或被邀至美国国会进行演讲”一事作出回应。马晓光表示，我们一贯以一个中国原则对待台湾的对外交往问题。坚决反对任何企图在国际上制造“两个中国”“一中一台”和“台湾独立”的行径。

《中评社》表示，马晓光的回答是“严厉警告”，它不只是口头的，更会落实到具体行动上。

责任编辑：张建利