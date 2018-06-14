又一个黑科技来了 你将很快可以抛弃充电宝

原标题：又一个新技术来了，你将很快可以抛弃充电宝了！

消费者在体验汉能生产的薄膜太阳能发电纸。 本报记者 王轶辰摄

在不久的将来，人们也许将不再为手机续航时间太短而苦恼，仅需在手机外壳附带一片薄膜太阳能芯片，就可以让设备保持续航——在近日举办的首届全球移动能源大会上，人们看到了这种可能。

所谓移动能源，是以可移动的分布式发电技术为基础，通过储能、控制、信息通信等技术的有机结合，实现能源的可移动、全天候、高效率供应。它是分布式发电进一步小型化、分散化的应用，涉及新能源、新能源汽车、新材料、高端装备制造、节能环保、信息技术等多个领域。

移动能源能为人类的衣食住行带来很多积极影响，尤其在出行领域。目前，世界首架太阳能飞机已经成功完成了环球飞行；共享单车已普遍采用光伏发电技术解决电力供应问题，方便又环保。

“太阳能已经解决了部分人‘住’的问题，未来，人类‘行’的大领域将对能源具有强烈需求。然而，仅凭借传统能源不可能解决日益旺盛的能源需求，太阳能由此成为移动能源的重要来源。”中国可再生能源学会名誉理事长石定寰说。

在大会现场，经济日报记者看到，汉能控股集团展示了一批基于薄膜太阳能技术的多项移动能源应用产品，包括汉瓦、汉车、汉伞、汉包、汉纸等，全面覆盖“住”“用”“行”等各种生活场景。传统产品纷纷变身为“发电体”，实现了能源的共享和自由使用。

那么，薄膜太阳能是什么呢？汉能控股集团董事局主席李河君说：“我们可以把它理解为‘人造叶绿素’，就是让人类像绿色植物一样直接利用阳光。目前，我们对其他能源都是间接利用，唯独对于太阳能是直接利用——阳光照在薄膜上，光能就直接转换成为电能。与采用燃烧方式获取能量的传统能源相比，太阳能不但清洁环保，没有任何排放（烧煤、烧油等造成大量二氧化碳等有害气体排放），且薄膜太阳能的光电转换时间仅为零点零几秒，转换率最高能超过30%（传统燃烧方式对能源的利用率只有1%至2%，并且煤炭、石油形成的周期达上万年）。”

当前，“移动能源”已经上升为国家战略。去年9月份，国务院发布的《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》中明确提出，布局薄膜太阳能等移动能源产业，打造移动能源领跑者。今年4月，工信部等6部门联合发布的《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020年）》中明确提出，推动先进光伏产品与消费电子、户外产品、交通工具、航空航天、军事国防等结合，鼓励发展丰富多样的移动产品。

目前，我国移动能源的发展已经取得了一定成果。记者了解到，汉能控股集团已经与摩拜单车、顺丰快递达成合作，为单车、快递车安装薄膜太阳能，实现定位与续航；还牵手奥迪、北汽、一汽等车企，共同研发应用于多个车型的薄膜太阳能车顶；轻薄而抗震的薄膜太阳能芯片则让交通工具自己发电成为可能——移动能源将让未来出行体验更绿色、更高效。

移动能源更大的价值还在于，可以让人们在户外自由使用电能。汉能控股集团利用薄膜太阳能芯片研发的可折叠发电纸、发电背包、发电衣服、发电帐篷、发电手机壳等民用新品，有助于解决移动互联网时代的充电难题。

李河君表示，移动能源的技术已经成熟，核心装备已经实现国产化。其中，薄膜太阳能是移动能源的核心技术，在近一两年里研发和量产转换率不断提升，已经具备了产业化条件。

此外，移动能源的另一个重要意义在于为光伏产业找到了新的出口。近日，在不断拉大的可再生能源补贴缺口的影响下，国家出台新政，要求严控光伏发电装机规模。如何开发多元化的光伏产品和挖潜民用市场，已经成为光伏企业必须思考的问题。

“移动能源创造了一个新的太阳能应用市场，电子设备、户外产品、交通工具、航天等领域都存在大量新的机遇。预计到2020年，全球移动能源市场规模将达到120吉瓦。”中国社会科学院工业经济研究所党委书记史丹说。

责任编辑：吴金明