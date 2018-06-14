副部“断崖”式降级后再被查 彰显“严”字当头

原标题：中纪委机关报：副部“断崖”式降级后再被查，彰显严字当头

中国纪检监察报6月14日消息，颐养天年，不是到了年纪就自然能享受到；违纪违法，不会因为退休了就一笔勾销。近日受到舆论广泛关注的周化辰就是典型一例。据吉林省纪委监委网站消息，吉林省人大常委会正厅级退休干部周化辰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。这是周化辰继一年多前因严重违纪受到“断崖”处理后再次被查，只不过，上一次，他的身份还是吉林省人大常委会原副主任，那可是副部级；而这一次，他只是正厅级退休干部了。

对违纪违法者，“要坚决严肃查处，不以权势大而破规，不以问题小而姑息，不以违者众而放任，不留‘暗门’、不开‘天窗’”。这句让腐败分子胆寒的话中摄人心魄的力量，周化辰应该感受得淋漓尽致。他的再次被查，彰显了管党治党“严”字当头、正风肃纪反腐永远在路上，诠释了纪律和法律不可触碰的刚性，体现了有什么问题就给予什么处理、发现多少问题就查处多少问题的韧劲和执着。

“党纪国法面前没有例外，不管涉及到谁，都要一查到底，决不姑息。”即便是副部级干部，也不会因为级别高、权力大，就“放一马”；即便已经从副部降到了正厅级，也不会因为已经受过处理而“法外开恩”，更何况是“涉嫌严重违纪违法”。至于这些问题是发生在退休前还是退休后，是第一次处理前还是处理后，都不重要。反腐败斗争没有禁区，没有特区，没有盲区，也不分“时区”。因为，进了党的门就是党的人，只要拥有党员身份，党章党规党纪只有“进行时”，没有“过去时”，必须始终遵循；只要曾经手握并且滥用过公权力，监察法等法律法规也不会放过。深化国家监察体制改革，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，必然包括对行使公权力过程的监察全覆盖。一位网友对此事的看法颇有见地：“这才是一码归一码，有多少问题就要查多少问题，决不手软。”

纪律和法律的刚性，不会因权力大小而看人下菜碟，也不会因职位更迭而对过去的事情“既往不咎”，我们党正风肃纪反腐的决心、定力，始终坚如磐石。只是可惜，有极少数涉嫌严重违纪违法的干部还没有认清形势。他们或者在接受纪律审查和监察调查时，抱着侥幸心理负隅顽抗，对自己干的事，瞒一件是一件、瞒一天是一天；或者在第一次受到处理后，不仅不反躬自省、牢记教训，反而觉得披上了“防弹衣”，误以为不会“二进宫”……要想人不知，除非己莫为。低估了组织的决心和能力，低估了人民群众监督的力量，终将自己推向另一个深渊。是腐败存量，就要用最坚决的态度减少，是腐败增量，就要用最果断的措施遏制。

我们党横下一条心来反腐败，得罪成百上千的腐败分子，就是为了不负13亿人民。对一些腐败分子退休了也不放过，发现新问题了再查，更不是故意和谁过不去，而是为了让党的肌体更健康，以更好地承担起历史和人民赋予的责任！因为反腐败是一场输不起的斗争，是一笔再明白不过的民心账、政治账；姑息放任任何一个腐败分子、任何一个违纪违法行为，都是对党和人民不负责任。

习近平总书记反复强调，全面从严治党还远未到大功告成的时候，不能有差不多了，该松口气、歇歇脚的想法，不能有打好一仗就一劳永逸的想法，不能有初见成效见好就收的想法。惟有把“严”字长期坚持下去，以“越是艰险越向前”的英雄气概和“狭路相逢勇者胜”的斗争精神，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，持续强化不敢、知止氛围，方能推动反腐败斗争压倒性态势向压倒性胜利转化。

责任编辑：吴金明