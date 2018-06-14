原标题：中国曝光全球第一款六代机？外媒：与歼20搭配

[环球网军事6月14日报道 环球时报特约记者 涂德洋]比利时《空天防务》网站等多家外媒12日称，中国最近公开的“暗剑”无人隐形战斗机，可能成为全球第一款第六代战斗机，进而构成中国对抗强敌的非对称武器。

美国《航空国际新闻》网站12日称，互联网上流传的照片显示，中国最新公开“暗剑”无人机的原型机或等比例模型。相比2006年首次亮相的概念机，两者非常相似，同样采用流线型机身、大三角翼、倾斜双垂尾和单发引擎，保留了当初“超音速、超机动、低可观测平台”的宣传设计特点，同时采用更为先进的DSI进气道设计方案，与歼-10C战机进气道非常相似。报道认为，“暗剑”的外形设计与中国现役隐形战机歼-20非常相似，性能指标可能与中国第五代战机相当，起飞重量约15吨，有效载荷为1吨，作战半径约1000公里。如果用于空对空作战，“暗剑”的抗过载能力将超过9G，可能会对西方有人驾驶战机构成性能优势。

比利时《空天防务》网站报道称，“暗剑”无人机在全球航空界具有里程碑意义，标志着第一种第六代战机已经问世。目前各国空军在役的都是第四代改型和第五代战机，飞行员必须穿戴特制的充气抗荷服、氧气面罩，并经过极限体能训练，即便如此依然也要考虑飞行员体力、耐力等生理指标的限制。尽管无人战机容易遭到电子战、网络战等软杀伤干扰，但其机动优势是有人驾驶战机无法比拟的。

报道称，“暗剑”隐形无人战斗机的出现，标志着中国正迅速把用于歼-20的先进技术移植到无人作战平台上。过去中国战机经常被认为是西方战机的逆向工程设计和技术克隆产品，然而，今天中国研发展示的无人机型号和改型，已经远远超过西方。外媒预测，未来“暗剑”有可能携带中国最先进空空导弹，具备高超音速飞行能力，对东海、南海的“敌对武器平台”构成致命威胁，提升中国在东海、南海的“区域拒止”能力。此外，“暗剑”还能借助人工智能技术与歼-20协同作战，以歼-20为核心指挥“暗剑”实施智能化集群作战。英国智库皇家联合服务研究所专家贾斯汀·布朗克认为，“暗剑”的设计不需要那么复杂，它最起码可以吸引美国战机的导弹。尽管目前第六代战机的标准还未明确，但“暗剑”进一步丰富了新一代战机的性能特征，意味着廉价、可消耗和智能化集群控制的无人机可能将成为六代战机的设计方案之一。

责任编辑：张建利