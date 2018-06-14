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中国日报社论：蓬佩奥访华 中美关系终究要搞好的

中国日报社论：蓬佩奥访华 中美关系终究要搞好的
2018年06月14日 10:45 新浪新闻综合
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　　来源：中国日报

　　[社论：蓬佩奥访华，中美关系终究要搞好的]美国国务卿蓬佩奥今日开启访华之旅。这次访问，让中美可以更加通畅地交流在朝鲜半岛局势、双边贸易等一系列问题的立场，其中南海和台湾问题尤其值得注意。自美国国会通过“台湾旅行法”后，受到鼓舞的“台独”势力屡屡挑衅，对两岸关系构成挑战；美方往南海等敏感水域派军舰，也让中美关系受到影响。蓬佩奥访华，说明美国是希望把中美关系搞好的。希望美方认清形势，不要被小动作拉下水。

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责任编辑：张建利

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