国务院防治艾滋工作委员会人员调整:孙春兰任主任

原标题：国务院办公厅关于调整国务院防治艾滋病工作委员会组成人员的通知

国务院办公厅关于调整国务院防治艾滋病

工作委员会组成人员的通知

国办发〔2018〕44号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

根据机构设置、人员变动情况和工作需要，国务院对国务院防治艾滋病工作委员会组成人员作了调整。现将调整后的名单通知如下：

主 任：

孙春兰 国务院副总理

副主任：

马晓伟 卫生健康委主任

丁向阳 国务院副秘书长

委 员：

孙志军 中央宣传部副部长

陈训秋 中央政法委副秘书长

高 翔 中央网信办副主任

连维良 发展改革委副主任

田学军 教育部副部长

徐南平 科技部副部长

王江平 工业和信息化部副部长

李昌平 国家民委副主任

侍 俊 公安部副部长

高晓兵 民政部副部长

刘志强 司法部副部长

余蔚平 财政部副部长

汤 涛 人力资源社会保障部副部长

刘小明 交通运输部副部长

韩 俊 农业农村部副部长

李金早 文化和旅游部副部长

王贺胜 卫生健康委副主任

张际文 海关总署副署长

范卫平 广电总局副局长

邓波清 国际发展合作署副署长

李 滔 医保局副局长

相里斌 中科院副院长

王东京 行政学院副院长

曲云海 移民局副局长

于春孝 铁路局副局长

董志毅 民航局副局长

马建中 中医药局副局长

焦 红 药监局局长

夏更生 扶贫办党组成员

石 岱 全国总工会书记处书记

尹冬梅 共青团中央书记处书记

谭 琳 全国妇联副主席、书记处书记

王海京 中国红十字会总会副会长

谢经荣 全国工商联副主席

卢 彦 北京市副市长

戴柏华 河南省副省长

杨云彦 湖北省副省长

吴桂英 湖南省副省长

余艳红 广东省副省长

黄俊华 广西壮族自治区副主席

屈 谦 重庆市副市长

王一宏 四川省副省长

王世杰 贵州省副省长

李玛琳 云南省副省长

芒力克·斯依提 新疆维吾尔自治区副主席

国务院防治艾滋病工作委员会办公室设在卫生健康委，承担国务院防治艾滋病工作委员会日常工作，办公室主任由卫生健康委副主任王贺胜兼任。

国务院办公厅

2018年6月7日

（此件公开发布）

责任编辑：张玉