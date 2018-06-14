特金会最大赢家是谁？外媒:除金正恩外无疑是中国

原标题：外媒评述：中国推动半岛“双暂停”取得效果

参考消息网6月14日报道 外媒称，美国总统唐纳德·特朗普和朝鲜最高领导人金正恩12日举行历史性的首脑会晤，特朗普表示美国将停止在韩国的“军事演习”。中国外交部发言人耿爽13日在例行记者会上表示，美国总统特朗普的表态再次证明中方的“双暂停”倡议合情合理、切实可行。

据路透社6月13日报道，中国提议的“双暂停”即朝鲜暂停核和导弹试验，韩国和美国暂停军事演习，以便双方重新回到谈判桌前。

美朝声明符合“双暂停”倡议

美国石英财经网站6月12日刊文称，美朝首脑会谈后，两位领导人签署了一份文件，特朗普称华盛顿将向平壤提供“安全保证”，以换取其坚定不移地致力于实现朝鲜半岛彻底无核化。在美朝会谈签署协议数小时后举行的记者招待会上，特朗普具体阐述了他所说的安全保证。特朗普在回答现场提出的一系列问题时说，美国将停止在韩国的“军事演习”，后来又具体解释说，他说的是自20世纪70年代以来每年举行的联合军事演习。特朗普说，该演习是“挑衅性的”和“不合适的”。

他说：“军演非常昂贵，我们支付了绝大部分费用。我们派轰炸机从关岛起飞……到处操练和投掷炸弹，然后返回关岛。我对飞机很了解，这非常昂贵……所以，考虑到我们正在谈判，要达成一项非常全面和彻底的协议，我认为开展军演是不合适的。所以，首先我们省了钱，省了很多钱，其次我觉得他们（朝鲜）真的会对此非常赞赏。”

文章称，这是个巨大的让步，让许多人大吃一惊的让步。

文章表示，美国和韩国停止军演以换取朝鲜停止导弹发射和核试验，这正是中国希望在朝鲜半岛看到的局面，两位领导人在联合声明中提出的计划恰恰是北京想要的。中国此前提出了“双暂停”提议，此后在全球舞台上大力推广。

据路透社6月13日报道，中国提议的“双暂停”即朝鲜暂停核和导弹试验，韩国和美国暂停军事演习，以便双方重新回到谈判桌前。

另据彭博新闻社网站6月12日刊文称，美朝首脑会谈的最大赢家——除了金正恩本人以外——无疑是中国。

文章称，特朗普承诺开放式的谈判进程并表示美国将暂停与韩国的军事演习，鉴于朝鲜暂停了导弹和核试验，这等同于中国多年来倡导的“双暂停”模式。

此外据美国《华盛顿邮报》网站6月12日刊文称，特朗普同意停止美韩军事演习，而这恰恰是中国在本次首脑会晤前提出的建议。特朗普公开表示，他希望把全部美军撤出韩国，这对中国来说将是巨大的意外战略收获。

文章表示，由于特朗普的缘故，他们取得了首脑会晤的预期成果。与此同时，特朗普的让步可能会疏远盟友，削弱美国在东亚的战略态势，支持中国青睐的外交框架。事实上，特朗普和金正恩在新加坡达成的“协议”基本上就是最初由北京提出的“冻结换冻结”安排。

中国斡旋不可或缺

据日本《朝日新闻》6月13日报道，13日晚间，中国外交部发表声明，称“朝美领导人会晤顺利举行并取得积极成果，是推动朝鲜半岛无核化和政治解决进程取得的重要进展”。一直以来，中国都在美朝直接对话实现半岛无核化过程中扮演关键角色。

据中国媒体报道，中国国务委员兼外交部长王毅12日在北京会见记者时表示，朝美两国相互对立甚至敌对半个多世纪，两国的最高领导人能够坐在一起，进行平等对话，这本身就具有重大和积极的意义，就是在创造新的历史。这是在会谈成果尚未明确之前就对会谈的实现表达了赞赏。

报道称，5月在大连举行中朝首脑会谈后，中国陆续接待了来自朝鲜的参访团，中方甚至还为金正恩的新加坡之行提供了飞机。

中国外交部发言人耿爽在12日的记者会上提醒说：“作为半岛事务重要当事方和《停战协定》缔约方，中方将有责任、也有义务在实现半岛停和机制转换进程中发挥应有作用。”

特朗普总统在会谈后的记者会上表示，短时间内对朝制裁不会发生任何变化。但是耿爽也说：“中方一贯认为，制裁本身不是目的，安理会的行动应支持、配合当前外交对话和半岛无核化努力，推动半岛政治解决进程。”

6月13日外交部发言人耿爽主持例行记者会

责任编辑：张建利