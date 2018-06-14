原标题：李强：上海正接受23个金融开放相关项目申报

[文/观察者网 尹哲]14日上午，“第十届陆家嘴论坛（2018）”在上海举行。本届论坛主题为“迈入新时代的上海国际金融中心建设”。中共中央政治局委员、上海市委书记李强，中国人民银行行长易纲等出席并致辞。

易纲表示，近年来，上海国际金融中心建设稳步推进，在自由贸易试验区改革、跨境人民币使用、沪港通、债券通、原油期货等方面，开展了一系列先行先试，为中国金融改革开放进行了积极的探索，积累了可复制、可推广的经验。为此，我们本届论坛主题确定为“迈入新时代的上海国际金融中心建设”，这个主题在现在这个时刻讨论，是非常有意义。

易纲表示：“人民银行一直高度重视和支持上海国际金融中心建设，下一步人民银行将按照党中央、国务院的部署，采取有效措施，继续支持上海在金融对外开放方面先行先试。”

一是坚持市场驱动的原则，推动人民币国际化，支持上海创新试点人民币跨境业务和产品，发挥好大宗商品人民币定价结算功能，充分利用上海国际金融中心的优势，为“一带一路”建设提供投融资支持。

二是稳步推进资本项目可兑换，支持上海先行先试外汇管理改革，拓展上海自由贸易试验区的自由贸易账户功能，推进资本项目的管理便利化和可兑换。

三是进一步健全金融市场和金融服务。上海是国际金融中心，在我国股市、债市、货币市场、汇市，上海都发挥着最重要的作用。今后，我们将在市场的广度和深度，交易的便利程度和效率，法制环境和市场环境，交易的托管、清算等基础设施方面加强建设，使上海的市场功能得以进一步发挥，成为全球金融中心和市场中心。同时，在金融服务方面，上海聚集着人才的优势，有着巨大的潜力，在支付清算、第三方支付、银行卡支付和评级机构方面都有着巨大的人才优势和地域优势。对外资机构有着吸引力，并且在业务上有广阔的空间。

四是我国金融业对外开放未来的主线是按照国民待遇原则逐步放开股比限制和业务牌照限制。上海作为国际金融中心，在这方面的竞争优势是得天独厚的。我知道，有许多外资银行、证券、保险、投行机构在考虑未来全球业务布局时，上海是今后一段时间的发展重点。所以，在金融机构建设方面，在未来一段时间，上海也是中国的亮点和世界的亮点。

五是在引领金融科技发展方面，上海也有着巨大的潜力和优势。上海各金融机构和相关的企业，在金融科技研发和创新方面走在全国的前列。今后这方面的发展还会进一步加强和进一步创新。

随后，中共中央政治局委员、上海市委书记李强发表主旨演讲。他指出，目前上海已经成为全球金融机构最集中、金融要素市场最齐备的城市之一。

李强说，前不久，习近平总书记在博鳌亚洲论坛上的主旨演讲中，再次重申中国开放的大门不会关闭、只会越开越大，特别是郑重宣布了一系列扩大开放的重大举措，再次向世界亮明了中国坚持改革开放不动摇的鲜明态度和坚定决心。

李强介绍道：“上海按照习总书记的重要指示和中央的决策部署，迅速行动，提出了六个方面扩大金融开放、争取先行先试的具体举措，并正在推进相关项目落地。在接受申报的两批23个项目中，开放领域涉及银行、证券、保险等多个行业；开放内容既有新设外资持股比例达51%的证券公司、寿险公司，也有扩大外资银行、外资保险经纪公司、合资证券公司经营范围和允许外资从事第三方支付业务。”

开放对象既面向英国、法国、德国、日本等发达国家和地区，也面向约旦、摩洛哥等发展中国家和我国港澳台地区。其中，工银安盛人寿保险公司发起筹建资产管理公司已获批复同意，英国韦莱保险经纪公司和怡和保险经纪公司已获批扩大经营范围，摩洛哥外贸银行上海分行、台湾国泰世华银行在沪分行转子行已获批筹建。

“当然，这些项目还只是先期的，这些成果还只是初步的，随着我们开放举措的进一步落实，还会有更多的项目在上海落地、更多的成果展示出来。”

李强发言全文

各位来宾，女士们、先生们、朋友们：大家上午好！很高兴与大家相聚在美丽的黄浦江畔，共商上海国际金融中心建设大计，这既是一项国家战略，也是上海承担的重大使命。

陆家嘴论坛，诞生于国际金融危机爆发的2008年，这个背景赋予了论坛很强的建设性。10年过去了，我们共同经历了世界经济复苏的风雨历程，今年又迎来了中国改革开放40周年。如果说上海是中国改革开放的“窗口”，浦东则是上海改革开放的“缩影”，而陆家嘴又是浦东开发开放的“标志”。在这样一个特殊的历史时点，在这样一个具有标志性意义的地点，我们回望走过的路、远眺前行的路，都会有更多的感慨和感悟。这里，我谈三点想法，跟大家作个交流。

第一，上海具有强大的金融基因。

在我们这个会场西侧的不远处，静静流淌的黄浦江，见证了近代以来上海城市的百年沧桑，见证了改革开放以来上海发展的奇迹般变化。从这里看对岸，可以看到著名的外滩，看到上海的历史。上世纪二、三十年代，外滩的万国建筑群，曾集聚了数百家海内外金融机构，被誉为“东方华尔街”，上海也因此成为当时亚洲最大的金融中心。从对岸看过来，可以看到上海城市的新地标，看到被誉为“东方曼哈顿”的陆家嘴金融城，而在28年前，这里还是一片农田。从这样的视角眺望陆家嘴，我们更能深深感受到中国改革开放的伟大成就。

当我们把“看上海的历史”和“看上海的发展”这两个意象并列在一起的时候，会有一个重要的发现，这就是金融的身影和元素触目可及，金融的因子和内核蕴含其中，金融是上海发展变化中最活跃的因素、最引人注目的标识。换言之，上海这座城市具有强大的金融基因，上海发展金融具有独特的禀赋优势。

金融作为现代经济的核心，总是随着时代风云激荡，随着国家兴衰起伏。尤其是近代以来，金融愈益成为影响世界经济发展“牵一发而动全身”的关键性要素，成为国家重要的核心竞争力所在。纵观历史上大国之崛起，无不以金融兴盛为标志，强国之鼎盛，无不有赖于具有国际竞争力的金融中心。世界经济强国往往都拥有一个强大的国际金融中心。正如大家所熟知的，纽约之于美国，伦敦之于英国，均是如此。今天的中国正日益走近世界舞台的中心，我们比以往任何时候都更需要建设强大的金融体系，比以往任何时候都更需要打造与我国经济实力、与人民币国际地位相适应的国际金融中心。而这个重大的使命和任务，历史性地落在了上海的身上。

第二，改革开放始终是上海国际金融中心建设的不竭动力。

建设上海国际金融中心，是中央交给上海的光荣使命，是重要的国家战略，是改革开放的产物。我经常讲，上海是靠“吃改革饭”、“走开放路“、“打创新牌”发展起来的，我们的国际金融中心建设也同样如此。

上世纪80年代，中央酝酿启动我国金融领域的改革开放，就已在上海落点布子。新中国第一只股票在上海诞生，第一个证券交易柜台在上海开办，第一家股份制商业银行在上海开业，这些都开启了我国金融业改革开放的先河。

上世纪90年代浦东开发开放后，中央正式提出建设上海国际金融中心的构想，赋予了上海当先锋、打头阵的重任。中国改革开放的总设计师邓小平先生曾充分肯定上海浦东开发“金融先行”的理念，强调“上海过去是金融中心，是货币自由兑换的地方，今后也要这样搞”。1990年，陆家嘴成为我国唯一以“金融贸易”命名的开发区。1992年，上海国际金融中心建设被写入党的十四大报告。

进入新世纪，随着我国加入世界贸易组织，上海建设国际金融中心的目标定位进一步明确。2001年国务院正式批复的上海城市总体规划中，进一步明确了建设国际金融中心的定位。国际金融危机爆发后的2009年，国务院又专门出台了加快推进上海国际金融中心、航运中心建设的意见，提出到2020年把上海“基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心”的战略目标。

党的十八大以来，上海国际金融中心建设进入蹄疾步稳、全面发力的新阶段。金融领域制度创新加速突破，自由贸易账户不断拓展，跨境人民币结算、跨国公司外汇资金集中运营等试点效应不断放大，“沪港通”、“债券通”、黄金国际板、原油期货等相继启动运行，“沪伦通’’将开通，国内首家金融法院经有关部门批准将在上海设立，金砖国家新开发银行、全球清算对手方协会等国际金融组织先后落户，国际金融中心建设不断打开新局面。

正是在改革开放的伟大进程中，上海金融市场从无到有，金融资源配置从国内走向国际，金融服务功能从单一走向多元，实现了历史性跨越。目前，上海已经成为全球金融机构最集中、金融要素市场最齐备的城市之一，持牌金融机构超过1500家，外资金融机构占比超过30%，金融市场年成交量超过1400万亿人民币，金融从业人员36万人，股票、债券、期货、黄金等交易量跃居世界前列。与改革开放相伴生并从中汲取不竭的动力，上海国际金融中心建设取得了重大进展，展现出广阔前景。

第三，加快推进新时代上海国际金融中心建设。

面向未来，我国新一轮改革开放正在掀起澎湃热潮。上海正按照习近平总书记“当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者”的一贯要求，以改革开放再出发的决心和勇气，坚定不移地做深做透改革开放这篇大文章。

前不久，习近平总书记在博鳌亚洲论坛上的主旨演讲中，再次重申中国开放的大门不会关闭、只会越开越大，特别是郑重宣布了一系列扩大开放的重大举措，再次向世界亮明了中国坚持改革开放不动摇的鲜明态度和坚定决心。上海按照习总书记的重要指示和中央的决策部署，迅速行动，提出了六个方面扩大金融开放、争取先行先试的具体举措，并正在推进相关项目落地。在接受申报的两批23个项目中，开放领域涉及银行、证券、保险等多个行业；开放内容既有新设外资持股比例达51%的证券公司、寿险公司，也有扩大外资银行、外资保险经纪公司、合资证券公司经营范围和允许外资从事第三方支付业务；开放对象既面向英国、法国、德国、日本等发达国家和地区，也面向约旦、摩洛哥等发展中国家和我国港澳台地区。其中，工银安盛人寿保险公司发起筹建资产管理公司已获批复同意，英国韦莱保险经纪公司和怡和保险经纪公司已获批扩大经营范围，摩洛哥外贸银行上海分行、台湾国泰世华银行在沪分行转子行已获批筹建。当然，这些项目还只是先期的，这些成果还只是初步的，随着我们开放举措的进一步落实，还会有更多的项目在上海落地、更多的成果展示出来。

我们深知，国家扩大开放的政策举措，对海内外金融机构来说，是重大的发展机遇，对上海国际金融中心建设来说，必定注入蓬勃的发展活力。刚才中国人民银行行长易纲先生宣布央行支持上海下一轮国际金融中心建设五条重大政策，我们表示非常感谢。我们相信这些政策一定会更加推进上海国际金融中心建设的步伐。我们愿与海内外的有识之士一道，在改革开放再出发的大潮中，乘势而进，奋发作为，把上海国际金融中心建设提高到一个新水平。

一是着力打造扩大金融开放的新高地。主动承接、加快推进国家金融服务业开放重大举措落地，加强上海国际金融中心与自贸试验区建设联动。集聚更多国际金融高端资源要素，构建面向国际的金融市场体系。加快建设推动人民币国际化的全球服务体系，形成更多具有国际影响力的“上海价格”，持续提升配置全球金融资源的能力。

二是着力构筑金融改革创新的新平台。积极争取国家把重要金融改革创新举措放在上海先行先试。充分用好自贸区平台，让中外资金融机构共同参与到“一带一路”金融服务中来，为国家资本项目可兑换等金融改革探路。鼓励支持各类金融机构和市场开展技术创新、产品创新、管理创新，最大程度拓展市场的广度和深度。

三是着力形成金融服务实体经济的新能级。推动金融回归本源，既把服务实体经济作为金融的本分，更作为金融发展的深厚土壤，面向长三角、面向全国，拓展金融服务实体经济的空间。加强对国家重大发展战略、重大改革举措、重大工程建设的金融支持。强化对中小微企业的金融服务，为切实解决融资难、融资贵提供更多创新手段。积极开展绿色金融、普惠金融服务，大力发展科技金融，让科技创新之火更旺、实体经济“血脉”更畅。

四是着力构建金融良性发展的新生态。营造崇尚法治的市场环境，特别是要以上海金融法院设立为契机，在金融法治建设上持续用力，给各类市场主体以更稳定的预期，更好保护投资者的合法权益。切实回应解决好海内外金融人才在上海落户、子女就学、医疗等方面的需求，让优秀人才在上海国际金融中心建设的大舞台上更好发挥作用。坚定不移维护金融市场健康稳定发展，切实完善风险防范机制，提升金融监管能力，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。

按照上述思路，我们首先在长三角地区深化金融合作，推动区域金融改革创新。在深化长三角地区金融合作方面，我们将实实在在抓好几件重点事项：一是推动上海期货交易所与浙江自贸试验区合作建设油品交割基地，加强期现对接，共同建设多层次油品交易市场；二是推动上海证券交易所服务基地建设，搭建企业上市服务咨询平台，支持优质创新型企业在沪上市；三是支持长三角地区发债主体来上海发行债券，支持设立各类产业投资基金、股权投资基金；四是围绕全国首个信用建设区域合作示范区的目标，长三角是国家确定的信用合作示范区，我们将围绕这个目标，推进信用信息交换共享和开发利用，建立重点领域跨区域联合奖惩机制，加快建设“信用长三角”。我们将通过三省一市的共同努力，打造功能互补、优势叠加、特色鲜明的长三角金融集聚生态圈，并以此助推上海国际金融中心建设。

各位来宾、朋友们，新时代的上海国际金融中心建设，尤其需要我们加强与国内外各界的交流合作。在中央政府的高度重视和中外金融界人士的积极参与下，陆家嘴论坛“十年磨一剑”，已成为连接世界、分享智慧的全球金融盛会。今天在座的都是业内的精英，非常期待各位贡献更多的智慧。我们也将打造更好的平台、搭建更大的舞台，热忱欢迎海内外的朋友来共同参与上海国际金融中心的建设，共享上海改革开放再出发的红利。谢谢大家！

责任编辑：张玉