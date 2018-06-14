安徽铜陵市政府原副秘书长钱发友被双开:沉溺美色

原标题：安徽铜陵市政府原副秘书长钱发友被双开：沉溺金钱和美色

日前，经安徽省纪委监委和铜陵市委批准，铜陵市纪委监委对市政府原副秘书长钱发友严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，钱发友违反政治纪律，转移、隐匿赃款赃物，并与他人串供，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规接受服务对象宴请、发放和领取津补贴、报销个人通讯费、同意公款报销旅游费用；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律，重复领取奖励资金，违规经商办企业，收受服务对象礼品、购物卡等，低于市场价购房；违反工作纪律，擅自变更项目规划设计，增加项目投资，造成严重浪费；违反生活纪律，长期沉溺于有金钱输赢的不健康活动，长期与多名女性保持不正当性关系；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物涉嫌受贿犯罪。

钱发友身为党员领导干部，严重违背党的宗旨，毫无理想信念，政治上蜕变，经济上贪婪，生活上堕落，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，且在党的十八大后不知止、不收敛、不收手，性质十分恶劣，情节特别严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经铜陵市纪委监委会议研究并报市委常委会议批准，决定给予钱发友开除党籍处分；铜陵市监委给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌职务犯罪问题及涉案款物移送检察机关依法审查起诉。

来源：中安在线

责任编辑：张玉