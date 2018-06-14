原标题：“鹊桥”中继星顺利进入使命轨道

记者从国防科工局、国家航天局获悉，今天11时06分，我国探月工程嫦娥四号任务“鹊桥”中继星成功实施轨道捕获控制，进入环绕距月球约6.5万公里的地月拉格朗日L2点运行的使命轨道，成为世界首颗围绕该点运行的卫星。后续将在此轨道陆续开展在轨测试和中继通信链路联试，为年底择机发射的嫦娥四号月球探测器提供地月中继测控通信。

“鹊桥”奔月回顾：

“鹊桥”中继星于2018年5月21日在西昌卫星发射中心发射升空，进入预定地月转移轨道；5月25日，经过四天的飞行，“鹊桥”成功实施近月制动，顺利进入月球至地月L2点的转移轨道。值得一提的是，由于火箭发射精度较高，原本计划需要进行的三次轨道中途修正，实际上只进行了一次。

“鹊桥”使命轨道介绍：

“鹊桥”此次是环绕地月拉格朗日L2点飞行，地月L2点位于地月连线的延长线上，是地球和月球的引力平衡点之一。在该点上，能够同时看到地球和月球背面，因此就可以一直与落在月球背面的嫦娥四号着陆器和巡视器保持通讯联系，同时和地面站建立联系，实现所需要的中继通讯。同时，在地月平动点附近，地球和月球间的引力相对平衡，当中继星在这里飞行时，能够更容易保持相对稳定的运行状态，为后续的长期工作提供了有利的条件支持。

此次运行的使命轨道形状不同于地球卫星的椭圆轨道，而是三维非规则曲线，轨道控制非常复杂。“鹊桥”中继星将围绕L2点做拟周期运动，通过定期轨控保持轨道的稳定性，实现对嫦娥四号着陆器和巡视器的中继通信覆盖。

“鹊桥”的重要使命：

由于月球的自转和公转周期相同，因此月球永远有一面一直背对地球。而嫦娥四号将首次实现人类探测器在月球背面的着陆和探测任务，从月球背面如何与地球通信？这就需要一颗中继卫星来实现与地面站的中继通讯，此次发射的 “鹊桥”号卫星就将承担起这个通讯中转站的任务。

责任编辑：张建利