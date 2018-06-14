朝鲜将变得很富有？外媒:驱动引擎是中国而非美国

原标题：头条 | 朝鲜将变得“非常富有”？外媒称驱动引擎是中国而非美国

英媒称，美国总统唐纳德·特朗普或许已经作出承诺，如果朝鲜放弃核武器，将在美国投资进入该国之后变得“非常富有”。但是，研究这个孤立国家的经济学家和学者认为，中国而非美国将成为朝鲜经济变革的引擎。

据路透社6月11日报道，这些专家称，最接近的模板将不是美国式的资本主义，而是中国最早倡导的市场经济。中国实行了艰苦卓绝的改革，这些改革被普遍认为是过去40年中国经济奇迹的基础。变化是巨大的，增长是惊人的。

报道称，朝鲜一直在向中国靠拢。自今年3月以来，朝鲜最高领导人金正恩两次与中国国家主席习近平举行会晤，就在金正恩宣布结束核和导弹试验并承诺将全力以赴开展“社会主义经济建设”几周后，执政的朝鲜劳动党的一个高层代表团今年5月访问了中国的多个工业中心，重点关注中国的城市交通和最新的科技突破。

▲3月25日至28日，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩对我国进行非正式访问。访问期间，习近平同金正恩举行会谈。这是习近平和夫人彭丽媛在人民大会堂同金正恩和夫人李雪主合影。新华社记者 鞠鹏 摄

报道称，媒体将金正恩的表态称为朝鲜的“改革开放”，从而引发了中国边境城市丹东的一股房地产投资热潮。

报道称，中国已经是朝鲜最重要的盟友和最大的贸易伙伴。自金正恩于2011年底执政以来，两国的贸易关系变得更加重要。中国目前在平壤的对外贸易中占90%以上的份额，这使得其成为朝鲜唯一的经济命脉。

北京东兴证券股份有限公司首席经济学家张岸元说，中国从计划经济向市场经济转变的模式对于平壤来说是有吸引力的，因为这是在政治、经济和社会稳定的情况下实现的。

▲资料图片：市民进入丹东国门湾中朝边民互市贸易区参观。 新华社记者 潘昱龙 摄

张岸元说：“考虑到地理位置、经济制度、市场规模和经济发展阶段，中朝经济合作具有不可替代、难以复制的优势。”

但是，英国利兹大学中朝关系专家亚当·卡思卡特说，经济自由化的进程很可能会很缓慢，因为朝鲜将希望谨慎应对放宽对货币和人口流动的限制可能带来的更大风险。

据惠誉国际旗下的BMI研究公司称，朝鲜任何的开放最初可能仅限于“经济特区”，平壤寻求在这些区域将其廉价劳动力与中国的资金实力和技术知识相结合。

责任编辑：张建利