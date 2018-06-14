中国驻俄使馆提醒球迷同胞:务必经正规渠道买球票

日前，多家中国旅行社和球迷向中国驻俄罗斯使馆反映，其通过俄罗斯莫斯科安郅公司订购了2018年世界杯球票，但迄未收到球票，造成无法入场观赛。该公司自称有售票权，并出示了世界杯俄方组委会官员签名的信函。经向俄外交部和组委会核实，此信系伪造。鉴此，中国驻俄使馆再次提醒如下：

一、请相关中国旅行社和球迷尽快报警，通过法律途径维权。中国驻俄使馆将在职权范围内敦促俄方相关部门依法严肃处理。

二、请务必通过正规渠道，即国际足联官方网站（https：//www.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/index.html）及其指定的官方合作商购买球票，确保成功拿到真球票。

三、根据有关规定，入场观赛须同时持有纸质球票和球迷身份证（FAN ID）原件，仅凭FAN ID无法入场。请广大球迷同胞充分了解并做好必要准备。

责任编辑：张建利