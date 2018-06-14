男子假冒中将欲登机 军地联手擒“李鬼”

原标题：聚焦|胆忒大！假冒中将欲登机，军地联手擒“李鬼”

6月8日，云南省芒市机场人头攒动。一名男子在换取登机牌处将军官证递给工作人员，要求换取前往昆明的机票。工作人员接过证件仔细查看后，见男子的军官证与平时乘机军人军官证不一致，立即致电德宏军分区，表示对刘某某的军人身份有所怀疑并请求核实。

“同志 ，你涉嫌使用伪造军用证件，请配合我们检查！”德宏军分区迅速派出保卫、纠察人员前往机场核查情况。男子看到威严的纠察时，立即慌了神，连忙从口袋中拿出精品香烟赔上笑脸，“来，兄弟，抽烟！”并伺机掏出手机佯装打电话，转身离开。

见男子举动异常，纠察干部姚碧辉赶紧叫住了他，在检查男子所持的军官证时发现：刘某某军官证为军队老式证件，发证机关栏为空白，只有钢印和证件章；刘某某佩戴的中将军衔和正兵团级别资历章，与军衔职务规定不符。

“军改什么时候开始？”“军委政治工作机关名称是什么？”姚碧辉简单询问了军队常识性问题，刘某某完全不懂不会，吓得直冒冷汗。铁证面前，刘某某承认了假军人身份，纠察人员依法没收了其假军官证、假军服，并协调附近派出所现场查证，移交公安部门依法处理。目前，此案正处于调查阶段。

德宏傣族景颇族自治州地处祖国西南边陲，社情民情复杂，一些不法分子为牟取不正当利益，不惜铤而走险，利用民众对军人的信任和感情，假冒军人进行违法犯罪活动。“捍卫军人声誉，军地双方义不容辞。”德宏军分区领导介绍，近年来，他们巩固“联席会议、情况通报、联合执勤、联合管理、联合打假”五项机制，与地方网监、宣传、公安等部门积极配合，牵头协调驻军参加社会治安、交通管理综合治理，联合公安机关从严打击“三假”违法犯罪活动，让假冒军人者付出应有代价，形成强大的震慑效应。

（苏 巍 中国国防报特约通讯员 李 顺）

让涉军造假无处遁形

单慧粉

涉军造假，是一个屡禁不绝的问题。近年来，网上不时有身着假军装骗人钱财或情感的假军人曝光，有开着假军车招摇过市的新闻曝出……不仅严重损害军人军队形象，更伤害民众对部队的感情、危害社会和谐稳定，可以说是一个毒瘤！

令人欣喜的是，随着从严治军不断向纵深推进，对假军人、假军车的打击力度不断加大，此类现象正在减少。全社会都在共同携手，合力营造尊崇军人的良好风尚。在这个时候，针对极个别的依旧试图利用人民群众对法规政策的不了解，设置骗局的涉军造假者，军地必须加大联合纠察和整治力度，让“李鬼”无处遁形、无机可乘。特别是当前，高考结束，军校招生及夏秋征兵工作正在进行，军地更要防患于未然，在全社会形成警示震慑效应，共同维护军政军民团结的好局面。

本文刊于2018年6月14日中国国防报01版

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如何辨别假军人？

1、看军衔职务是否相符

看编制和职务是否有矛盾（多大年纪，多大本事，相符吗）。比如上面这张图，不仅仅军种符号和姓名牌佩戴有问题，连帽子也是不对的（女军官佩戴卷檐帽）。正营级别却佩戴着中尉军衔，实在假得离谱。

2、看证件

经中央军委批准，全军从2016年7月1日起正式换发启用2016式《中国人民解放军军官证》《中国人民解放军文职干部证》和《中国人民解放军义务兵证》《中国人民解放军士官证》《中国人民解放军文职人员证》《中国人民解放军职工证》。新式证件沿用现行本芯证件样式，在防伪性、通识度、数字化等方面作了大幅改进提高。

3、看发型和气质

在部队，军人的发型是有明确规定的，这既是为了整齐划一，也是为了作战目的考虑。一头干练的短发，一身正派的气质，这通常是真军人所特有的。因此，头发与气质通常能反映出对方究竟是不是真正的军人。

4、查三证一条

一般军人外出要有三证，军官或士兵证、外出证、部队驾驶证和请假条。携带枪支还要有持枪证。

5、军人不得经商

根据军队有关规定，军人不得经商，不得从事本职以外的其他职业和有偿中介活动。军队工程建设项目更有着严格的招投标规定，必须经党委集体研究决定。凡是以军人个人名义谈生意、介绍工程的，都属违规行为。

6、小心夸夸其谈的“军人”

假冒现役军人进行诈骗的不法分子，大多和部队有过一定的接触和联系，对部队和军人有相当的了解。他们利用部分群众对部队的神秘感，打着军人的幌子大吹大擂，卖弄一些耸人听闻的所谓“内部消息”，借以标榜和证明自己的“军人身份”。真正的军人会严格遵守部队的保密规定，对夸夸其谈的“军人”，首先要对他的身份打个问号。

7、警惕那些“装可爱的人”假军人

一些不法分子抓住女性崇敬军人的心理特点，假冒军人，以征婚之名，行诈骗之实。女性朋友要分辨哪些是“最可爱的人”，哪些是“装可爱的人”，应了解几点常识：首先，军人需经组织批准，履行一定的审批程序，方可在地方媒体发布征婚广告；其次，对那些条件出奇优厚、内容抽象雷同的军人征婚广告，需要格外当心；另外，军人不会贸然向人索取钱物，对那些过于离奇、精巧的悲情故事，女性朋友不可轻动同情之心。

8、声称自己什么事都能办的一定是假军人

军人以国家的法律法规和军队的条令条例约束自己的行为，是遵纪守法、维护公平正义的典范。人民军队旗帜鲜明地反对特权思想，那些声称自己拥有特殊职权、什么事都能办的人，往往是假冒军人、败坏军队形象的社会蠹虫，群众切莫轻信。

坚决打击假冒军人！

《中华人民共和国刑法》第三百七十二条规定，冒充军人招摇撞骗的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第三百七十五条规定，伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺武装部队公文、证件、印章的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑。

来源：中国国防报、@军报记者、人民前线

责任编辑：张申