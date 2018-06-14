沪2个月颁500余张外国人永久居留身份证 这事获赞

原标题：上海两月已颁500余张“外国人永久居留身份证”，审批提速获点赞

摘要：从4月2日至6月2日，国家移民管理局共批准1881名外籍人士在华永久居留，其中有500余人是上海申请的，占获批外籍人士总数的近30%。

“拿到了心心念念的永久居留身份证，以后我就能享受和中国公民一样的待遇了。为上海警察的高效服务点赞！”今天上午，上海交通大学研究员、美籍华人蓝宁博士拿着刚领到的“外国人永久居留身份证”，向民警竖起大拇指。

上午10时许，在上海市公安局出入境管理局办证大厅，包括蓝宁博士在内的4名外籍人士分别以国家“千人计划”专家、华人博士、市场化认定人才、夫妻团聚人员身份领取了“外国人永久居留身份证”。

据了解，自今年4月2日挂牌成立以来，中国国家移民管理局进一步健全完善审批制度，优化外国人申请永久居留审核流程，从4月2日至6月2日的2个月内，共批准了1881名外籍人士在华永久居留，其中有500余人是上海申请的，占获批外籍人士总数的近30%。同一时间段内，又有270余名外籍人士向上海出入境管理部门提出了永久居留申请。

这些外籍人员中，有诺贝尔奖得主等基础科学研究领域的科学家和应用研究领域的领军人才2名，高等院校、科研院所的博士生导师、国家实验室主任15名，国家“千人计划”引进人员7名，以及国家重点产业领域优秀企业家、专业领域的高端管理人员等外籍高层次人才，和外籍人才的配偶、子女等。从这些外籍人才分布的领域来看，涉及生物制药、材料能源、投资咨询、电子通讯、机械设备制造，以及金融、法律、交通、贸易、文化、体育、高端餐饮、物业管理等各个领域。

为了全面了解外国人永久居留政策取得的社会效果，准确掌握外国人永久居留身份证的便利化程度，今年4月，根据国家移民管理局的统一部署，上海市公安局出入境管理局对在沪的永久居留身份证持卡人员以及相关企事业单位开展回访调研，广泛收集相关意见和建议，为今后进一步提升服务管理工作提供参考。从发放的4000余份调查问卷的结果来看，大部分永久居留身份证持卡人认为，目前的外国人永久居留政策非常便利，新版“永居证”的适用面广、认可度较高；但在永久居留身份证的适用性方面，一些社会服务单位尚需跟进配套服务，及时升级相关软硬件设施。

据此，上海市公安局将在国家移民管理局指导下，继续推进外国人永久居留身份证的便利化改革，推动落实外国人永久居留资格待遇，优化完善永久居留身份证的社会化适用功能，提高持证人的感受度和满意度。同时，会同相关政府职能部门，为外籍人才等新移民提供工作、学习、生活所需的语言培训、就业、法律等一站式移民融入服务，帮助永久居留外国人更快、更好融入中国社会。

责任编辑：张玉