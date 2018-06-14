田义祥少将已出任中央军委审计署审计长

原标题：田义祥少将已接替郭春富少将出任中央军委审计署审计长

军委机关15个职能部门近期出现一例主官换将。

澎湃新闻记者从权威渠道获悉，中央军委办公厅副主任田义祥少将已接替郭春富少将出任中央军委审计署审计长。

公开报道显示，田义祥历任原总参应急办主任、原总参动员部副部长、军委办公厅副主任等职。

此外，田义祥少将在处理突发事件方面富有经验。譬如，在2008年汶川大地震期间，田义祥少将就曾以军队处置突发事件领导小组办公室负责人身份亮相，而在北京奥运会期间，田义祥还担任北京奥运安保协调小组军队工作部部长。

在本轮军改中，按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，把总部制改为多部门制，由原来的总参谋部、总政治部、总后勤部、总装备部4个总部，改为包括军委办公厅、审计署在内的15个职能部门。

据澎湃新闻记者查询发现，据央视军事农业频道今年5月24日《军事报道》栏目报道，习主席在中央审计委员会第一次会议上重要讲话，在军队审计系统引起强烈反响。报道电视画面显示，田义祥少将出席了军队审计系统的相关研讨会。

原任中央军委审计署审计长的是郭春富少将。郭春富曾先后担任过原总后勤部财务部事业财务局局长、解放军审计署副审计长、解放军后勤学院院长、解放军审计署审计长等职务，少将军衔。另外，郭春富少将还担任军委纪委委员职务。

责任编辑：张申