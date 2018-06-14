美征收关税前中国出口抢跑效应明显 商务部回应

商务部召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰回应了国内外媒体高度关切的热点问题。实录如下：

主动发布

各位记者朋友：

大家上午好，欢迎大家参加商务部例行新闻发布会。今天我首先有四条信息需要向大家主动进行通报。

一、关于今年1-5月我国对外贸易的发展情况。

今年以来，我国外贸发展继续保持稳中向好的态势，质量和效益进一步提高。

主要有以下几个特点：从国际市场看，我国对美国、欧盟、日本、香港等传统市场进出口分别增长5.3%、7.3%、4.5%和6.8%。对“一带一路”沿线国家进出口增长11.1%，高于总体增速2.3个百分点；对东盟进出口增长11.9%，高于总体增速3.1个百分点。增长较快的国别市场有俄罗斯、印尼、越南等，增幅分别达到18%、16.5%和24.4%。

从商品结构看，出口产品结构不断优化，机电产品出口3.61万亿元，增长7.9%，高于总体增速2.4个百分点，占比提高1.3个百分点至58.8%。部分进口商品实现较快增长，天然气、原油、煤炭等10大类大宗商品进口额合计增长10.9%。

从经营主体看，外资企业仍然是我国外贸发展的重要力量，民营企业占比稳步增长，国有企业进出口良性发展。民营企业进出口4.52万亿元，增长11.7%，占比提高1个百分点至38.9%，继续保持出口第一大经营主体地位；国有企业进出口2.11万亿元，增长13.8%，占我国外贸总值的18.1%。外资企业进出口4.95万亿元，增长4.3%，占比42.6%。

从贸易方式看，一般贸易比重继续增加，加工贸易小幅增长，边境贸易快速发展。今年前5个月，一般贸易进出口6.84万亿元，增长12.7%，占比提高2个百分点至58.8%。加工贸易进出口3.09万亿元，增长1.7%，占比26.5%。边境小额贸易快速发展，进出口达到1042.9亿元，增长15.2%。

从国内区域看，东部地区持续稳定增长，中西部地区占比不断提升。今年前5个月，中西部地区进出口1.81万亿元，增长16.7%，占比提高1.1个百分点至15.6%。东部地区进出口9.82万亿元，增长7.4%，占比达到84.4%。

二、关于前5个月我国对外投资合作的情况。

2018年1-5月，我国境内投资者共对全球149个国家和地区的2987家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资478.9亿美元，同比增长38.5%，连续七个月保持增长。对外承包工程完成营业额568.8亿美元，同比增长12.9%；新签合同额854.9亿美元，同比增长13.4%。对外劳务合作派出各类劳务人员17.8万人，5月末在外各类劳务人员99.8万人，较去年同期增加6.9万人。

今年前5个月，我国对外投资合作保持平稳健康发展，主要有以下几个特点：

一是对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。1-5月，我国企业对“一带一路”沿线的54个国家有新增投资，合计59.3亿美元，同比增长8.2%。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额362.2亿美元，占同期总额的42.4%；完成营业额307.4亿美元，占同期总额的54%。

二是对外投资行业结构持续优化，非理性投资得到有效遏制。1-5月，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、采矿业以及批发和零售业，占比分别为29.9%、15%、12.3%和7.6%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。

三是东部地区仍为对外投资的主力，东北三省企业日渐活跃。1-5月，东部地区10个省市合计对外投资277.2亿美元，同比增长75.4%，占地方对外投资的78.1%。东北三省对外投资14.3亿美元，较去年同期增长88.2%。

四是对外承包工程新签大项目多，带动出口作用明显。1-5月，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目274个，合计730.8亿美元，占新签合同总额的85.5%。对外承包工程带动货物出口75.4亿美元，同比增长25.7%。

今年前5个月，相关主管部门共备案或核准对外投资企业3373家，中方协议投资额455.03亿美元。其中备案或核准非金融类对外投资企业3356家，中方协议投资额420.15亿美元；备案或核准金融类对外投资企业17家，中方协议投资额34.89亿美元。

三、关于今年前5个月全国吸收外资的情况。

2018年1-5月全国吸收外资主要有以下几个特点：

一是新设企业持续较快增长，实际使用外资小幅攀升。1-5月全国新设立外商投资企业24026家，同比增长97.6%；实际利用外资3455.9亿元人民币，同比增长1.3%（折526.6亿美元，同比增长3.6%）。

5月当月，全国新设立外商投资企业5024家，同比增长106.5%；实际利用外资588.1亿元人民币，同比增长7.6%，折合美元是90.6亿美元，同比增长11.7%。

二是高技术制造业保持较快的增长势头。制造业实际利用外资1004.2亿元人民币，同比增长12.3%，占比达到29.1%。高技术产业实际使用外资同比增长9.8%，占比达到20.5%。高技术制造业实际使用外资336.9亿元人民币，同比增长61.9%。其中，医药制造业、电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业同比分别增长12.3%、56.4%和442.3%。高技术服务业实际利用外资372.4亿元人民币，其中，科技成果转化服务同比增长4.1%。

三是中西部地区吸收外资持续增长，自贸试验区外资增幅领先全国。中部地区实际利用外资241.9亿元，同比增长40.1%，西部地区实际利用外资227.7亿元，同比增长11.9%。11个自贸试验区新设外商投资企业3358家，同比增长10%。实际利用外资407.8亿元人民币，同比增长14.1%，占全国的比重达到11.8%。

四是主要投资来源地中，新加坡、韩国、日本、美国、英国、澳门地区等投资增长显著。实际投入金额同比分别增长33.9%、66.9%、5.1%、16.3%、56.9%和72%。

东盟实际投入外资金额同比增长38.9%；“一带一路”沿线国家投资同比增长38.8%。

四、关于今年前4个月我国文化贸易的情况。

2018年1-4月我国文化贸易和投资稳步增长，文化产品和服务进出口总额达到369.6亿美元，同比增长13.5%。其中，文化产品进出口总额为255.1亿美元，同比增长9%；文化服务进出口总额114.5亿美元，同比增长25.1%。文化体育和娱乐业对外投资7.3亿美元，同比增长了7倍，占我国对外投资总额的2%。主要有以下几个特点：

一是规模稳步提升。1-4月，文化产品出口224.3亿美元，同比增长7.3%；进口30.8亿美元，同比增长23.7%，文化产品贸易顺差193.5亿美元，文化服务出口24.1亿美元，同比增长9.4%，进口90.4亿美元，同比增长30%，文化服务贸易逆差66.3亿美元。

二是结构趋于优化。文化服务进出口占文化贸易总额的比重达到31%，较去年同期提升3个百分点。文化服务出口中，视听及相关产品许可费、文化和娱乐服务、广告服务出口分别同比增长44.1%、32.3%和24.6%，三者合计占文化服务出口的85%，占比提升11个百分点。文化产品出口中，具有较高附加值的文化专用设备、出版物的出口分别增长13.6%和6%。

三是市场更加多元。我国向“一带一路”沿线国家出口文化产品45.7亿美元，同比增长10.7%，占文化产品出口总额的20.4%，占比提高0.7个百分点。对巴西、俄罗斯、印度、南非等“金砖国家”出口文化产品13.4亿美元，同比增长35.2%。

以上是我需要向大家主动通报的信息，下面我愿意回答记者朋友们提出的问题。下面请提问。

答记者问

问答1

央视新闻记者

请您介绍一下此次上合组织青岛峰会在经贸合作方面达成了哪些共识，有哪些成果和亮点？

高峰

本次上合组织青岛峰会在经贸领域取得了多项成果，为区域经济合作注入了新的动力。主要体现在以下三个方面：

一是继续推动区域内的贸易便利化。峰会期间，各成员国元首共同发表了《关于贸易便利化的联合声明》，将通过简化海关程序、减少货物进出口手续、提高透明度等方式，推动各成员国之间贸易便利化的进程，促进贸易的增长。上合组织国家积极参与并支持将于今年11月份在上海举行的中国国际进口博览会，将为扩大区域间贸易搭建有力的合作平台。

二是加大力度支持中小企业的合作。各方强调加强电子商务的合作、发展服务业和服务贸易、支持中小微企业发展的重要性，共同签署了促进中小微企业合作的谅解备忘录，将通过支持展览论坛、组织研讨培训等方式，推动各国中小微企业开展电子商务、创新研发等领域的合作，激发区域经济合作的潜力。

三是发出支持多边贸易体制的共同声音。各成员国元首在《青岛宣言》中强调，支持完善全球经济治理体系，巩固多边贸易体制，维护世界贸易组织的权威性和有效性，就反对国际贸易关系碎片化和贸易保护主义发出了一致的声音。谢谢。

问答2

中央广电总台央广记者

关于上合组织青岛峰会的问题，我们注意到习近平主席提到支持在青岛建设中国上海合作组织地方经贸合作示范区，请问这一经贸合作示范区具体会承担哪些功能？目标是什么？将主要在哪些领域和上合组织成员国开展合作？

高峰

经贸合作是上合组织发展的重要引擎。在青岛建设中国-上合组织地方经贸合作的示范区，是充分发挥青岛的区位优势和陆海联运的功能优势，为中国与上合组织国家经贸合作搭建新的平台。目前，青岛正在会同有关部门进一步完善示范区的工作方案，初步考虑探索境内外双向互动的模式，重点发展商贸物流、跨境电商等现代服务产业，推动上合组织国家间以及区域间的贸易投资合作。同时，通过地方经贸合作的示范建设，鼓励中国企业在其他上合组织国家积极参与境外经贸合作园区的建设，开展加工装配、农业、物流等领域的合作，探索便利化通关模式，搭建双向贸易投资的服务平台。

我们将积极支持青岛示范区的建设，推动上合组织国家间经贸务实合作不断取得新的成果。谢谢。

问答3

中央广播电视总台国广记者

习近平主席和普金总统8日在北京举行了两国元首今年以来的首次会务，请问在会务期间双方在经贸领域取得了哪些成果？将会对未来双边的经贸关系有哪些推动作用？

高峰

此次中国元首会晤期间，中俄双方在经贸务实合作方面达成了多项重要共识，签署了一系列务实合作文件，取得了丰硕的成果。

在“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接方面，双方签署了《关于完成欧亚经济伙伴关系协定联合可行性研究的联合声明》，将在未来《欧亚经济伙伴关系协定》的谈判中，就服务贸易、投资、电子商务、经济技术合作、中小企业以及货物贸易相关议题等领域展开磋商。这将有助于在欧亚地区推动建立全面、高水平、未来向其他经济体开放的贸易投资自由化的安排。

在贸易投资方面，双方签署了《关于电子商务领域合作的谅解备忘录》，商定成立电子商务合作工作组，加强在政策法规、信息交流、地方合作、联合研究、电商平台等方面的合作。将为两国跨境电商贸易发展创造有利的条件。此外，双方还签署了《关于电子商务领域合作的谅解备忘录》，商定推动落实投资合作重点项目，支持中小企业加强投资合作等。

在战略性大项目方面，双方签署了核领域一揽子合作四个项目七份文件，确定就示范快堆等重大项目开展合作。这是目前为止两国核领域最大的合作项目，将有力带动双边贸易和产业的合作。在航天领域，双方签署了《关于在月球与深空探测领域合作的谅解备忘录》。在交通运输领域，双方签署了关于国际道路运输的政府间协定，将进一步促进国际道路运输的便利化。

总体来看，此次中俄两国元首会晤期间达成的经贸成果是丰硕的，充分反映了两国紧密的经贸关系，为两国经贸合作水平在新时代迈上新台阶，打下了坚实的基础。谢谢。

问答4

经济参考报记者

6月初，国务院常务会议决定大幅下调进口商品关税，包括洗衣机、电冰箱等，请问商务部，今年是改革开放40年，下一步在增加出口方面，会有哪些举措？

高峰

我们在积极扩大进口的同时，也会努力提升出口，推动外贸的优进优出，实现平衡发展。

大家都知道，改革开放40年来，出口一直是国民经济的重要推动力，被誉为“三驾马车”之一，对于我国经济发展和产业升级发挥着不可替代的作用。自2009年开始，我国就已经成为全球第一大货物出口国。

新时代我国经济进入了高质量发展的阶段，出口也面临着高质量发展的问题。下一步，我国出口的发展不会再单纯追求规模和速度，而是更加注重质量和效益。在内生动力方面，我们将着力培养出口竞争的新优势，不再以牺牲资源和环境为代价，也不再简单的依靠低成本的人力资源，而是突出技术、品牌、服务等新的核心竞争力。在出口市场方面，我们将继续推进市场的多元化，加大新兴市场的开拓力度，满足不同市场的多样化需求。

总之，我们将努力推动我国出口实现由规模速度型向质量效益型的转变，继续发挥出口对国民经济高质量发展的拉动作用。谢谢。

问答5

上海证券报记者

上周五海关公布了5月进出口数据，数据显示，前5个月货物贸易顺差达到了996.7亿美元，商务部稍早公布的数据显示，前4个月服务贸易的逆差已经达到了882.4亿美元。所以有分析称，1-5月服务贸易的逆差有可能超过货物贸易的顺差，全年服务贸易的逆差就有可能超过3000亿美元。请问发言人，怎么看待当前服务贸易逆差不断扩大的势头？接下来商务部会在促进服务贸易发展方面有哪些具体的措施？

高峰

贸易状况与一国的产业发展水平和市场需求紧密相关。目前我国服务贸易的发展情况，符合国际经贸发展的普遍规律，也是我国经济发展水平和发展阶段的反映。

从国际经验看，制造业大国转型过程中出现服务贸易逆差是普遍规律。我这里有一组数字：从1980年有统计数据开始，日本、德国的服务贸易均已连续36年逆差。1999年，德国的服务贸易逆差达到了600亿美元的峰值，占当年服务贸易的比重是27%。1990年，日本的服务贸易逆差占服务贸易比重达到34%。预计未来几年，我国服务贸易逆差仍将扩大，可能会发展到一定程度以后才会出现逐渐缩小的趋势。

从国内看，服务贸易逆差是我国产业转型升级和居民消费升级双重需求的结果。随着我国经济进入高质量发展的阶段，对于高品质服务贸易产品的需求也在不断增加。比如，知识产权等特定的行业，需求迅速的增加，贸易逆差也在扩大。这一方面说明我国市场潜力巨大，另一方面，也应该看到，我国的服务业整体竞争力与发达国家相比，仍然有较大的差距。

下一步，我们将把推动服务贸易健康发展作为贸易强国建设的重要内容，在新时代更好地促进国民经济的整体发展，满足消费者的高质量服务需求。

一是以点带面，积极推进试点示范。在总结试点经验的基础上，尽快向全国推广有关的经验。二是培育新业态、新模式，加快服务贸易数字化进程。三是打造“中国服务”的国家品牌，培育中国自己的综合服务供应商。我们希望通过努力，使我国服务贸易在规模提升的同时，结构不断得到优化，自身竞争力不断增强，形成新时代中国开放型经济的竞争新优势。谢谢。

问答6

中新社记者

我们注意到5月中国外贸延续了较高的增长，有分析认为，赶在美国对中国征收关税之前的出口抢跑效应比较明显，请问您怎么看待这个问题？

高峰

今年前5个月，我国外贸继续保持稳中向好的态势，实现了平稳较快发展，这是多方面因素共同作用的结果。首先是国际市场需求回暖。今年以来，国际经济继续走在复苏的轨道上，根据世界贸易组织的预测，2018年全球贸易量增长将达到4.4%，连续两年超过全球经济的增长率。其次是我国外贸的核心竞争力在不断增强。虽然面临着要素成本上涨、部分产业转移、其他经济体竞争等压力，我国外贸仍然在市场推动下积极地转型升级，在产品质量、档次、品牌、服务等诸多方面不断提升自身竞争力。三是进口的快速增长也带动了外贸整体的增长。随着国内市场消费潜力的释放，以及部分大宗商品价格的上涨等因素，今年前5个月，我国进口增长了12.6%，带动了整体外贸的增长。

关于你提到的由于对贸易环境变化的担心而出现的抢出口的现象，根据我们的了解，有这种情况，也有一些企业为规避风险，增加了短订单的数量。但这并不是主流，不会影响我国外贸平稳健康发展的态势。我们将继续努力，为企业营造有利于转型实现高质量发展的贸易环境。谢谢。下面最后一个问题。

问答7

澳门澳亚卫视记者

外媒报道说，法国总理会在月底访华，请您介绍一下当前中法之间的经贸情况？法国向中国提交的WTO改革协商方案也想请您介绍一下。中法在反对贸易保护主义方面将如何共同发声？

高峰

关于中法经贸合作的情况，自中法两国建交以来，双边经贸合作稳步发展。2014年3月，习近平主席对法国进行了成功的国事访问，开创了两国紧密持久的全面战略伙伴关系新时代，双边经贸关系全面提速，逐步形成全方位、宽领域、多层次的合作格局。目前，法国是中国在欧盟的第四大贸易伙伴、第四大实际投资来源国、第三大投资目的地国以及第二大技术引进国。中国是法国在亚洲的第一大贸易伙伴。2017年，中法双边贸易额达到了544.6亿美元，同比增长15.4%，其中我国出口276.7亿美元，同比增长12.1%，进口267.9亿美元，同比增长19.1%。今年前4个月，中法双边贸易额达到186.4亿美元，同比增长22.5%，其中中方出口93.4亿美元，同比增长16.9%。中方进口93亿美元，同比增长28.7%。双方在能源、航空、养老、环保、金融等领域的合作日益密切。

关于你提到的法国有关世界贸易组织改革的协商方案，目前中方尚未收到。法国作为欧盟的重要成员，一直以来都积极支持自由贸易，反对贸易保护主义。中方愿意同法方共同努力，维护多边贸易体制，反对贸易保护主义，推动贸易自由化和经济全球化持续健康发展。

今天发布会到此结束。谢谢大家！

责任编辑：张建利