焦裕禄90后孙女调入驻港部队 已晋升仪仗排长(图)

原标题：焦裕禄的“90后”孙女晋升排长

来源：长安街知事

6月13日，军报头版披露，驻港部队某合成旅仪仗排排长焦力出席“红色朗读者”活动。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，这位焦力排长，正是焦裕禄最小的孙女。

2013年大学毕业后，“90后”的她选择参军报国，苦心训练下第二年便当上班长。后来，在大学生士兵提干考试中，她是集团军唯一一个过录取线的女兵，成功进入军校学习。

焦力

公开报道显示，焦力出生于1992年，打小就没见过爷爷（焦裕禄病逝于1964年），成了她的遗憾。不过一直跟奶奶徐俊雅的生活的她，经常缠着听爷爷的故事。

焦力的父亲为焦裕禄的三儿子焦保钢。作为最小的儿子，焦保钢曾长期在河南省公安部门工作，由于办案骁勇干练，多次立功受奖。

2013年，因工作积劳成疾，焦保钢脑出血昏迷8个月后去世。就在同一年，贵州大学毕业的焦力报名参军，成了原54集团军的一名通信兵。

当兵之初，连队第一次组织3000米考核，焦力用了近20分钟才跑下来，“全连倒数第一！”

此后整整一个月，她每天都坚持跑两个3000米，即便膝盖旧伤发作时也不停。

背记电话号码是通信兵的基础，为此焦力把几百个电话抄录在巴掌大的纸上随身携带，抽空就背上几行。在汗水浇灌下，在同年兵里，她第一个取得上机值班资格。

焦力想念爷爷焦裕禄

有次，为准备野外驻训，十几个专业器材箱被放在连队门前。谁知突然乌云滚滚，而此时男兵全在弹药库。“大家一起来，先挑精密元件搬！”焦力冒雨跑出营门，搬起半米高的器材箱，女兵们则随即跟进。结果，器材完好无损，她们却被淋成了落汤鸡，焦力的手臂还被划了一道血口子……

入伍第二年，焦力就当上班长，并成为业务骨干。2016年7月，在大学生士兵提干考试中，她成了54集团军唯一一名考过录取分数线的女兵。离开老部队后，她赴重庆通信学院就读。

根据军报的报道，去年年底，焦力被选调进驻港部队，并当上了某合成旅仪仗排排长。在5月的一次“红色朗读者”活动中，焦力登上讲台，深情讲述爷爷的谆谆教诲。

众所周知，驻港部队官兵需要面对“一国两制”的特殊环境、多元思想文化的冲击。从爷爷身上汲取精神之钙后，焦力表示“越是环境复杂，越要锤炼党性”，让官兵们深受震撼。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，不仅在军事训练、业务学习方面，焦力都力争做到优秀，而且她还是名富有爱心的年轻人。

焦力训练中

2015年9月，新兵发现焦力床下藏有很多洗衣液，打听之后才知道，连队一位老班长的孩子患有先天性心脏病，为此背负不少债务。焦力听说老班长家属在网上销售洗护用品后，自己一下子买了2大箱，一年多还没用完。

无独有偶。2016年年初，得知一名老兵的母亲身患重病，家里的桔子又滞销之后，焦力当即买了2箱，并发动亲戚朋友去买。不到一个月时间，老兵家里就销售了近千斤桔子，解了燃眉之急。

据军报披露，入伍后，焦力始终保持着这样的习惯：口袋里随时揣着一张面巾纸，每次路过连队军容镜、宣传栏，只要有污点就随手把它擦干净；每天晚上就寝前，她总要把走廊、卫生间转一遍，确保把灯都熄掉、水都关掉……

责任编辑：张玉