湖北阳新原书记童金波被公诉 曾因派头大被炮轰

原标题：湖北阳新原书记童金波被公诉，曾因“派头大”遭下级当面炮轰

6月14日，湖北省人民检察院微信公众号“鄂检在线”发布消息：湖北检察机关依法对童金波涉嫌受贿、滥用职权一案提起公诉。

日前，黄石市交通运输局原正县级干部童金波涉嫌受贿罪、滥用职权罪一案，经黄石市人民检察院指定管辖，由西塞山区人民检察院依法向西塞山区人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人童金波享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。西塞山区人民检察院起诉书指控：2011年至2016年，被告人童金波在分别担任湖北省阳新县人民政府县长、中共阳新县委书记期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益；徇私舞弊、滥用职权，造成经济损失，依法应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。

童金波 本文图片均来自“湖北日报”微信公众号

2018年1月23日，湖北省纪委监察厅网站发布消息：黄石市交通运输局正县级干部、阳新县委原书记童金波涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

而早在2016年5月，童金波就曾因迟报一起较大瓦斯爆炸事故，违反组织纪律被免职。

2014年6月，他曾因被下级炮轰而引发广泛关注。对方火辣地说：“上主席台前，提包别人拿，茶杯别人端。难道你就不能自己拿一拿？”

被免职：较大瓦斯事故迟报76小时

公开资料显示，出生于1967年12月的童金波，系湖北团风人。毕业后先是冶钢当技术员，8年后升为连轧厂厂长。

2000年后，此人迈入仕途，历任区长助理、大冶市（县级市）副市长、市委常委、市委副书记等职。2011年2月，童金波来到阳新，共待了5年——2年县长、3年县委书记。

2016年4月15日10时，阳新县洋港镇非法小煤窑“协泰井”发生一起瓦斯爆炸事故，造成3人死亡，直接经济损失249万元。经调查认定，该事故是一起严重生产安全责任事故。

时任县委书记童金波接到报告后，指示待事故情况查明后再上报，致事故迟报76小时，涉嫌违反组织纪律。次月，童金波被免去县委书记职务，并接受黄石市纪委立案调查。此外，县长、副县长等也被处分。

童金波

官方于2016年9月通报称，共有20名党员干部受处理，其中1人被公安机关逮捕，5人涉玩忽职守罪被立案侦查，14人受处理。此外，包括矿主在内的3名承包人被公安机关采取强制措施。

被免职半年后，童金波复出，改任黄石市交通运输局党组副书记、副局长，任职期间多次主持会议并发表讲话。比如在2017年4月，黄石市交通运输系统廉政工作会召开，他对此提出3点意见。

在讲话中，他表示，对工作不力、失措不实、弄虚作假的，或者该发现的问题未发现的，发现问题线索隐瞒不报的，报而不查，查而不力的，一经查实严格按照有关规定进行责任追究，“各单位要坚持真问责，敢问责，敢于‘开刀问斩’”。

不成想，仅过半年多之后，他自己反而因不干净被“开刀问斩”。

被面斥：你就不能自己拿包、茶杯？

实际上，童金波至少3次引发舆论广泛关注。除了上文所提到的迟报免职、落马被查，早在2014年就因被指派头大，连包、茶杯都是别人帮拿，而遭到下级批评。

《湖北日报》披露，2014年6月，阳新县委常委班子举行专题民主生活会。“你对县里一些长期积累的遗留问题、相对复杂的突出矛盾，处理起来有思想顾虑，不愿意触及深层次矛盾，怕影响自己的进步。”时任县长率先向县委书记童金波开炮。

童金波

政法委书记也向童金波火辣开炮：“上主席台前，提包别人拿，茶杯别人端，你知道会场底下的干部怎么看？难道你就不能自己拿一拿？”

一个月后，阳新县又一次会议举行。据媒体报道，此时童金波自己拎着包坐到座位上，会议结束，自己收拾好会议资料离开会场。

“平时不知不觉，同事们提出来后，我当即认识到这不是生活‘小事’，反思根源，还是官僚主义作祟。”童金波告诉记者，“以前当一般干部的时候，提包、水杯都是自己随身携带的，当了书记，有人代劳‘小事’，自己也就放松了要求。”

他还自称，民主生活会一个月来，已经养成习惯，出门手上自己不拿点东西，还觉得不自在。

责任编辑：张申