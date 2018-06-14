小龙虾产业报告:去年全国小龙虾产值同比增超八成

原标题：小龙虾产业发展报告：去年全国小龙虾总产值同比增长超八成

6月12日，农业农村部渔业渔政管理局联合全国水产技术推广总站、中国水产学会在江苏盱眙发布《中国小龙虾产业发展报告（2018）》。据报告测算，2017年全国小龙虾全社会经济总产值约2685亿元，比2016年增长83.15%。其中，养殖业产值约485亿元，以加工业为主的第二产业产值约200亿元，以餐饮为主的第三产业产值约2000亿元。

据不完全统计，2017年全国从事小龙虾生产经营的合作经济组织近5000个，小龙虾全产业链从业人员约520万人，其中，从事第一产业人员近100万人、从事小龙虾加工等第二产业人员近20万人、小龙虾流通经纪人约10万人。

2017年，全国统计小龙虾养殖总产量为112.97万吨，其中湖北、安徽、湖南、江苏、江西5省的小龙虾养殖产量占全国总产量的96.91%。据国家产地水产品质量安全监督抽查情况看，2017年对湖北、江苏、安徽等小龙虾主产省份共抽检小龙虾样品186个，对氯霉素、已烯雌酚、硝基呋喃类代谢物等药残指标进行检测，检测合格率为100%。

从国内市场看，小龙虾的消费主要集中在华北、华东和华中地区的大中城市，北京、武汉、上海、南京、长沙、杭州、苏州等城市的年消费量均在万吨以上，消费受众以20-39岁的年轻群体为主。据报告预测，目前，中国小龙虾的需求总量约为190万吨，小龙虾的养殖面积和产业还将保持增长。

来源：农业农村部网站

责任编辑：张玉