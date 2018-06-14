盘点省级党委里的中候补:7个省级常委班子各有4名

原标题：[人事观察]盘点省级党委里的中央候补委员，7个省级党委常委班子分别有4名中候补

一个省级党委常委班子里有4名中央候补委员，如果是在十九大刚闭幕时，这类情况并不多见。不过，解放日报·上观新闻梳理发现，在将近8个月后，随着中央候补委员陆续履新，已有7个省级党委常委班子分别有4名中央候补委员。而在本届中共中央委员会刚产生时，有4名或超过4名中央候补委员的省级党委常委班子为2个。

去年10月，中共十九大选举产生172名中央委员会候补委员。前几天，解放日报·上观新闻盘点梳理了近8个月来中央候补委员的履新情况，发现至少已有47名中央候补委员履新。点击这里可看《近8个月至少47名中央候补委员履新，15人任省级人大政府政协一把手》。接下来，我们来了解一下31个省级党委领导班子中的中央候补委员变动情况。

人数由81人降至73人

去年10月，十九大闭幕后，有81名十九届中央候补委员分布在全国31个省级党委领导班子中。经过一番调整，各省级党委领导班子里的中央候补委员人数和分布均发生变化。截至目前，共有73名中央候补委员担任省级党委常委。

总数发生变化主要是两个原因。一是部分中央候补委员成为省级人大政协的正职领导，因而不再担任党委常委职务。比如河南省委原副书记王炯担任重庆市政协主席，浙江省委原常委、宣传部原部长葛慧君担任浙江省政协主席。像这样转任人大政协正职的有10人，解放日报·上观新闻在之前的文章中梳理过。他们中有7人已陆续卸任省级常委职务，不过，目前江苏省政协主席黄莉新、山西省政协主席黄晓薇仍担任省委党委副书记，内蒙古自治区政协主席李佳仍担任自治区党委副书记、党委政法委书记，都还在省级党委常委之列。

另一个原因是央地之间的交流任职。其中，从地方调出的有4人，其他系统调入地方的有3人。前者有陈一新、慎海雄、李群和程丽华，后者包括唐登杰、张福海和马国强。

近期中候补央地交流任职情况

7个省级党委班子有4名中央候补委员

这些中候补在各省级党委领导班子中分布如何？

十九大开局后，31个省级党委领导班子中均有中候补，广东最多，为5名；其次是四川，有4名；福建、陕西等15个省份，都是3名中候补担任常委；青海、云南等12个省份，均有2名中候补担任常委，海南、贵州则是1名。

十九大后各省级党委领导班子里中候补分布示意图（2017.10）

（制图：张骏）

经过调整，目前7个省级党委领导班子同时有4名中候补，分别是福建、广东、河北、吉林、辽宁、黑龙江和重庆。安徽、湖北等5个省级党委领导班子里，有3名中候补。北京、甘肃等12个省级党委领导班子里，有2名中候补。贵州、广西等6个省级党委领导班子，有1名中候补。

省级党委领导班子中候补最新人数分布示意图（截至6月13日）

（制图 张骏）

除广东因省委常委、宣传部部长慎海雄调任中宣部副部长、中央广播电视总台台长，比之前减少一名中候补外，其余6个省级常委班子里，中候补人数均比原来有所增加。

以河北为例，省委常委班子里的4名中央候补委员，分别是省委副书记赵一德，省委常委、组织部部长梁田庚，省委常委、副省长、雄安新区党工委书记、主任陈刚，省委常委、宣传部部长焦彦龙。其中，赵一德是2018年3月到河北工作的，在任河北省委副书记之前，他的职务是浙江省委常委、杭州市委书记。

值得关注的是，辽宁、吉林、黑龙江“东三省”的省级党委常委班子均有4名中央候补委员。 黑龙江除了省委副书记陈海波，省委常委、副省长贾玉梅，省委常委、哈尔滨市委书记王兆力之外，还有省委副书记、省长王文涛，他也是在今年3月赴黑龙江履新，此前是山东省委副书记、济南市委书记。

吉林的情况与黑龙江类似，省委常委班子中原有省委副书记高广滨，省委常委、长春市委书记王君正，省委常委、统战部部长李景浩是中候补，后来北京市委原副书记景俊海调任吉林省委副书记、省长，中候补增至4人。

辽宁则增加了2名中候补。省委常委班子中，省委副书记、沈阳市委书记易炼红，省委常委、大连市委书记谭作钧是中候补。随着浙江省委原副书记、宁波市市委原书记唐一军转任辽宁省委副书记、省长， 中国外文出版发行事业局原局长张福海转任辽宁省委常委、宣传部部长，中候补人数也增至4人。

3个直辖市党委中候补人数下降

十九大后，4个直辖市的党委常委班子中均是3名中央候补委员。除重庆增加1名中候补外，北京、上海均减少1名，天津则减少了2名。目前，直辖市市委的中候补人数，北京2人、上海2人、天津1人、重庆4人。

如前所述，北京市委原副书记景俊海已调任吉林。2名中候补是北京市委常委、常务副市长张工和市委常委、副市长阴和俊。

上海市委常委班子中的中候补是市委副书记尹弘、市委常委、常务副市长 周波。市委原常委、统战部原部长施小琳已转任江西省委常委、宣传部部长。

天津市委中的中候补是市委常委、滨海新区区委书记张玉卓。另2名中候补均已不再担任天津市委常委。其中天津市委原常委、原常务副市长段春华已担任天津市人大常委会主任，市委原常委、教育工委原书记程丽华已任财政部副部长。

重庆市委增加的一名中候补是市委常委、统战部部长李静，此前她的职务是四川省委常委、统战部部长。重庆市委的中候补还有市委副书记、市长唐良智、市委常委、常务副市长吴存荣 、市委常委、组织部部长胡文容。

此外，浙江省委常委班子中已没有中候补。此前该班子中3名中候补，唐一军、赵一德分赴辽宁、河北任职，葛慧君则已转任浙江省政协主席。

附：省级党委常委班子中的中候补名单

（按省区市排序）

责任编辑：桂强