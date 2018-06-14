原标题：2018年企业工资指导线来了！你的工资涨了吗？

2018年你的工资上调了吗？如果还没，可以把这个数据发给单位领导看看。截至目前，上海、山东、山西、内蒙古等多地发布了2018年企业工资指导线，为企业给职工调整工资提供了参考建议。

资料图。中新网记者 李金磊 摄

多地公布2018年企业工资指导线

近日，山西发布2018年企业工资指导线，企业货币工资增长基准线为8.5%，上线为12.5%，下线为4%。

所谓企业工资指导线，是政府根据当年经济发展调控目标，向社会发布的年度工资增长水平的建议，由基准线、上线（又称为预警线）和下线构成。

此前，上海、山东、内蒙古等地也发布了2018年企业工资指导线，其中，上海的平均线为8%，下线为3%；山东的上线为11%，基准线为7%，下线为3%；内蒙古的基准线为7.0%，预警线为10.0%，下线为1.5%。

工资条。中新网记者 李金磊 摄

是所有企业都涨一样多吗？

有人问，是要求所有企业给职工涨一样多的工资吗？事实上并非如此。记者发现，根据企业经营情况和经济效益的不同，各地对企业给出了不同的参考建议。

如，内蒙古提出，经济效益增长较快、工资支付能力较强的企业，应在货币工资指导线的基准线和预警线区间内安排货币工资增长；对利税增长连续两年持平、并能正常支付职工工资的企业，可在货币工资指导线的下线和基准线之间安排货币工资增长；企业除因生产经营严重困难、经济效益明显下降，在必要的民主程序后可零增长或适当负增长。

上海则明确，应当努力提高工资水平偏低的生产服务一线岗位人员工资水平，一线职工工资增长幅度应当不低于本企业职工工资的平均增长幅度，企业高管的工资增长幅度应低于本企业职工工资的平均增长幅度。

资料图：大学生招聘会现场。 中新社记者 泱波 摄

是强制性要求企业涨工资吗？

很多人想知道，公布工资指导线，是强制要求企业给员工涨工资吗？答案是否定的。

据悉，工资指导线是政府向企业发布的年度工资增长水平的建议，属于指导性信息，并不具备强制约束力，但工资指导线可为企业与职工开展工资集体协商以及企业自身合理确定工资增长水平提供参考依据。

虽然工资指导线并不具备强制性，但一些地方在通知中明确了涨薪时间表。如，山东提出，企业应在政府发布工资指导线30日内，与职工开展工资集体协商，制定工资调整实施方案，并向人力资源社会保障部门备案。

资料图：清点人民币。盘钰 摄

指导线下调是否意味工资负增长？

与往年相比，有的地方工资指导线有所上调，如，山西今年基准线为8.5%，上线为12.5%，均比2017年上调0.5个百分点。

也有地区的工资增长指导线下调。如，与去年相比，山东基准线从7.5%降至7%，上线从12%下调至11%，下线与去年持平。

企业工资指导线下降，是不是意味着工资会进入负增长？当然不是。只要三条指导线——基准线、下线、上线都不是负数，就意味着政府指导的职工工资增幅都是呈上涨趋势的。

责任编辑：桂强