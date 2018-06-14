日企纷纷加紧行动赶乘一带一路快车 外交部回应

原标题：日企纷纷加紧行动，赶乘“一带一路”快车 外交部回应

[环球网综合报道]2018年6月14日，外交部发言人耿爽主持召开例行记者会，以下为部分会议实录。

问：据日本媒体报道，日本企业近期纷纷加紧行动，赶乘“一带一路”快车。有的借助中欧班列数量的增加，开始提供自日本经中国通往欧洲的运输服务，帮助日企将更多产品销往欧洲。在波兰等“一带一路”沿线国家，日本企业也通过中标和实施基础设施项目扩大了设备和技术的出口。请问你对此怎么看？

答：我们看到了有关报道。这表明越来越多的日本企业正在把对参与“一带一路”倡议的积极态度转化为实际行动，国际上有越来越多的人对“一带一路”建设的前景充满信心。

中方对日方参与“一带一路”建设一直持开放态度。特别是在共同开辟第三方市场方面，中日互补优势明显，双方开展相关合作不仅有利于拓展中日经贸合作，也有利于第三方的经济发展。不久前，中日双方签署了《关于中日第三方市场合作事项的备忘录》，决定设立跨部门的“推进中日第三方市场合作工作机制”，相信这将为两国企业开展第三方市场合作提供更好的制度保障和有效的合作平台。

我们支持两国企业围绕“一带一路”和第三方市场取得更多合作成果，惠及两国人民，实现互利双赢。

责任编辑：桂强