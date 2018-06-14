原标题：台空少谎报蔡英文专机有炸弹被解雇 上诉后败诉

中新网6月14日电 据台湾《中国时报》报道，台湾中华航空公司（华航）黄姓空少2016年谎报蔡英文专机有炸弹，华航先将他改调地勤，4个月后解雇。黄某不服，打官司要求复职，桃园地方法院判决他可以复职。随后华航上诉，台湾高等法院审理后认为，黄某让华航的专业形象遭到破坏殆尽，符合解雇的最后手段原则，13日改判黄某败诉。全案仍可上诉。

黄某主张，他在2016年6月24日参与桃园市空服员职业工会发起的罢工活动，当日因蔡英文将“出访”，他为唤起社会大众注意，谎报其专机上有炸弹，隔天被警方查办。华航在2016年7月将他改调地勤，判刑3个月后，遭到华航解雇。

黄某说，他在2016年8月被起诉，华航却在同年11月7日才通知解雇，此举已违反“劳基法”从知悉起30天内解雇的规定，他打官司要求确认雇佣关系存在，且华航应给付他非法解雇到复职日间的薪水。

桃园地方法院认为，黄某谎报炸弹行为并遭到起诉，媒体都有报道，华航违反“劳基法”30天内解雇的规定，直到案发后数个月才终止与黄某的劳动契约，判决华航败诉，华航不服提起上诉。

台湾高等法院审理后认为，华航在2016年7月1日调查时，黄某否认涉案，因全案当时还在侦审期间，华航并非刑事告诉人，无从确认黄是否有谎称飞机有炸弹情事，等到同年10月间判决书在司法机构官网公告后，华航在知悉的1个月内将黄某解雇，并未违反“劳基法”规定。

高等法院表示，黄某谎报蔡英文专机有炸弹，违背劳动关系中最基本的忠诚义务，已达情节重大的程度，且黄某任职空服员期间素行不佳，经常迟到及多次未请假、未报到，华航终止劳动契约已达最后手段性原则，所以改判黄某败诉，不可复职。

责任编辑：桂强