原标题：中国驻圣彼得堡总领馆提醒中国球迷：防抢防盗，入乡随俗

外交部领事直通车微信公号6月14日消息，六七月份正值圣彼得堡市旅游旺季，世界杯即将开赛，圣市将承办多场赛事，来圣旅游及观赛的中国公民激增。中国驻圣彼得堡总领馆综合近一段时间来处理的领保案件，提醒如下：

一、提高安全防范意识，防抢防盗

外出游览，特别是在莫斯科火车站、冬宫广场、喀山教堂、涅瓦大街等地点务必注意防范盗抢。建议您将护照、钱包等贵重物品贴身保管，且最好放在外套内侧口袋内。同时，避免将所有财物集中存放。

二、随身带齐证件，谨防被查

世界杯期间，圣市内务部门将加大执法力度，包括查看旅圣外国公民证件及居留手续等。提醒您外出时，务必带齐护照、落地签、移民卡等证件。特别是世界杯期间凭借“球迷身份证”免签入境中国公民，外出时务必随身携带“球迷身份证”。

三、在抵圣之日起三日内办妥居留登记

5月25日-7月25日期间，到访世界杯球赛举办城市莫斯科、圣彼得堡、索契、喀山、叶卡捷琳堡、伏尔加格勒、下诺夫哥罗德、加里宁格勒、萨马拉、顿河罗斯托夫、萨兰斯克的外国公民（请注意是所有外国公民，包括持球迷证者）应当在抵达居住地之日起3天内办妥居留登记。请广大旅圣中国公民认真了解相关新规，并及时按要求办理居留登记。

四、严格遵守俄法律法规

自2013年11月15日起，俄罗斯开始执行公共场所禁止吸烟的规定。违规在工作单位、教育、文化、体育、卫生机构室内、居民楼楼道、车站、机场以及儿童活动场地吸烟将受到罚款处罚。请广大旅圣中国公民务必严格遵守有关法律法规。

五、入乡随俗，尊重“俄罗斯标准”

今年以来，我馆接到多起因游客不满住宿条件而与旅社产生纠纷的报案。俄罗斯宾馆评星标准与国内存在差别，同时，圣市宾馆接待能力有限，旅游旺季存在订房难现象，时常出现圣市内宾馆爆满无房，游客被安排到城郊小城等地宾馆情况。请拟来圣旅游中国公民报团时充分考虑当地情况，合理选择出行时间和团费标准。此外，请提前了解并尊重当地风俗习惯，入乡随俗，规范自身行为，展现中国游客文明形象。

六、依法理性维权

在圣彼得堡旅游期间如遇纠纷，请冷静面对，依法理性维权，合情合理合法表达诉求，避免因维权方式不当，导致事件激化，给自己带来更大的麻烦或损失。

七、文明观球，遵守球场秩序

世界杯期间可能发生意想不到的事情。在此提醒拟来圣观球中国球迷严格遵守球场秩序，文明观球。同时，注意保护自身安全，提前了解球场应急通道，掌握应急技巧。另外，建议避免“凑热闹”，远离不安全区域及情绪不稳定的群体和个人，注意人身安全。

八、及时向国内亲友报平安

建议您出行前将出行计划和国外联系方式告知亲友，旅行期间与亲友保持联系。在护照上详细写明紧急联系人的联络方式，以备不时之需。

九、牢记必要电话

俄罗斯火警电话：101，匪警电话：102，急救电话：103

世界杯期间圣市内务局咨询热线：5733002

外交部全球领事保护与服务应急中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

驻圣彼得堡总领馆领事保护与协助电话：+7-960-2428006

驻圣彼得堡总领馆世界杯期间临时热线咨询电话：+7-9627035069

来源：领事司直通车微信公号

责任编辑：余鹏飞