中纪委曝11起案例:纪检组长办女儿婚宴收礼8000元

原标题：每周通报：各级纪检监察机关查处11起违反中央八项规定精神问题

1。天津市西青区交通运输管理局原党组书记、局长朱凤利超标准配备办公用房等问题。该局办公楼316室由大会议室、小会议室、办公室、休息室、卫生间组成，总面积156.29平方米。2014年初至2016年4月，朱凤利在316室内的面积为22.64平方米的办公室办公，但整个316室事实上仍由其个人占用。朱凤利还存在其他违纪问题。2017年12月，朱凤利受到留党察看、行政撤职处分。（天津市纪委监委）

2。内蒙古自治区阿巴嘎旗人民法院副院长王建伟等人违规使用公车问题。2017年9月24日，阿巴嘎旗人民法院副院长王建伟、立案庭书记员关宏业、司机塔拉驾驶法院警务用车前往锡林浩特市参加锡林郭勒盟中院信访会议，3人到达锡林浩特市后驾驶警务用车外出吃饭并饮酒，3人返回宾馆后，塔拉、关宏业2人私自驾车外出发生交通事故，致使塔拉死亡、关宏业受伤、车辆受损。2017年11月，关宏业受到记大过处分；2018年2月，王建伟受到党内警告处分。（内蒙古自治区纪委监委）

3。辽宁省朝阳市龙城区司法局纪检组长戴振秋大办女儿婚宴问题。2017年6月2日，戴振秋为女儿操办婚宴，并就该事项依规向组织进行了报告。2017年6月16日晚，戴振秋为女儿再次举办婚宴，违规收受礼金8000元。2017年7月，戴振秋受到党内警告处分，违纪所得被收缴。（辽宁省纪委监委）

4。黑龙江省伊春市友好区政府副区长刘兆华公车私用问题。2017年12月30日下午，刘兆华驾驶友好区政府定向公务用车到乌马河区某饭店参加同学聚餐，被伊春市纪委检查组当场发现。2018年2月，刘兆华受到党内警告处分。（黑龙江省纪委监委）

5。江苏省昆山市水利局副局长祁学才违规收受管理服务对象礼品问题。2017年1月，祁学才收受管理服务对象苏州某公司负责人朱某赠送的生态苏酒一箱（4瓶），价值约人民币1800元。2017年2月，在得知被举报后，祁学才委托他人将所收生态苏酒退给朱某。2017年6月，祁学才受到党内警告处分。（江苏省纪委监委）

6。江西省都昌县森林公安局副局长汪龙福违规使用公务加油卡问题。2017年7月15日至9月14日，汪龙福使用由其保管的公务加油卡套取现金共计1.8万余元供个人使用。2018年3月，汪龙福受到党内严重警告处分，违纪资金被追缴。（江西省纪委监委）

7。河南省开封市祥符区交通局道路运输管理局副局长惠民生、维修股股长郑红借公务培训之机旅游问题。2016年3月8日至9日，惠民生和郑红在昆明参加学习结束后，两人私自随团前往丽江游玩。2017年4月，惠民生和郑红赴成都学习培训，4月9日报到，两人未经批准提前两天到达，前往都江堰游玩。2017年12月，惠民生、郑红分别受到党内警告处分。（河南省纪委监委）

8。广东省江门市新会区气象局党组成员、副局长梁军公款购买购物卡送礼等问题。2013年至2016年的中秋、春节期间，梁军指使下属单位科通防雷工程有限公司违规使用公款购买购物卡送礼，共花费8.3万元。此外，该局还存在违规在下属单位报销接待费用、借用公务用车等问题。2018年3月，梁军和该局发展改革与财务管理股股长兼办公室主任赵佩红分别受到党内严重警告处分，科通公司副经理李卓纳受到党内警告处分。（广东省纪委监委）

9。海南省昌江县旅游发展委员会原党组书记、主任黄玉宁违规使用公务加油卡等问题。2016年1月至2017年6月，黄玉宁用单位名义开设了一张公务加油卡并交于私人使用，累计消费公款1万余元。黄玉宁还存在其他违纪问题。2018年4月，黄玉宁受到撤销党内一切职务和行政降级处分，违纪资金被追缴。（海南省纪委监委）

10。四川省广元市委第二巡察组原组长何良彪违规收受礼金礼品等问题。2013年至2017年，何良彪任市商务局党组成员、副局长，市委第二巡察组组长等职务期间，违规收受管理和服务对象送的现金、购物卡共计4800元，礼品价值共计5800元；违规接受被巡察对象宴请。何良彪还存在其他违纪问题。2017年12月，何良彪受到党内严重警告处分，违纪资金被追缴；2018年2月，何良彪被免去市委第二巡察组组长职务。（四川省纪委监委）

11。云南省福贡县交通运输局党组成员、副局长桑合益违规使用公务用车问题。2016年2月12日，桑合益在担任福贡县交通运输局党组成员、副局长期间，私自安排单位驾驶员驾驶公务用车送本人和家人到架科底乡架科底村老家过春节。2016年3月，桑合益受到党内警告处分，违纪资金被追缴。（云南省纪委监委）

责任编辑：桂强