中央政法委新的组成成员全部亮相(名单)

原标题：重要消息！中央政法委新的组成成员全部亮相
近日，中国长安网“领导·机构”栏目更新显示：
现任中央政法委书记由中央政治局委员郭声琨兼任，副书记为赵克志；委员为周强、张军、陈一新、陈文清、傅政华、宋丹、王宁；秘书长由陈一新兼任；副秘书长为陈训秋、景汉朝、樊绪银、白少康、雷东生。
由此，中央政法委新的组成成员全部亮相。
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