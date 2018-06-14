新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中央政法委新的组成成员全部亮相(名单)

中央政法委新的组成成员全部亮相(名单)
2018年06月14日 16:52 长安剑
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：重要消息！中央政法委新的组成成员全部亮相

　　近日，中国长安网“领导·机构”栏目更新显示：

　　现任中央政法委书记由中央政治局委员郭声琨兼任，副书记为赵克志；委员为周强、张军、陈一新、陈文清、傅政华、宋丹、王宁；秘书长由陈一新兼任；副秘书长为陈训秋、景汉朝、樊绪银、白少康、雷东生。

　　由此，中央政法委新的组成成员全部亮相。

责任编辑：余鹏飞

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区