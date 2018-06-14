绝了 台大厨推赖清德水煮香蕉破解版(图)

原标题：绝了！岛内又出现了赖清德水煮香蕉破解版……

[环球网综合报道]近来，台湾香蕉因生产过量，导致价格惨跌，台“行政院长”赖清德为此“突发奇想”在脸书上发文，提出水煮带皮香蕉沾大蒜酱油的“奇葩吃法”，一时笑惨岛内民众：“活这么久，才知道香蕉还能带皮吃……”

不过，为救蕉农，岛内民众也是想法奇出。14日，一位台湾大厨在脸书上发布两道“香蕉料理”，其中“冰镇香蕉拌蒜泥辣椒酱”又让网友惊了，不少网友叹道“这难道是赖揆破解版！？”

据台湾“联合新闻网”14日报道，有“总铺师”之称的台南东香台菜海味料理主厨蔡瑞城14日在脸书上发布了两道香蕉料理图片，自称实在看不下去了，就自己到市场买香蕉来煮，并将食谱公布分享出来，希望民众多吃香蕉救台湾救蕉农。

蔡瑞城在脸书中将“冰镇香蕉拌蒜泥辣椒酱”的料理做法写的十分清楚：香蕉泡冰水后沥干，把蒜头剁碎加点辣椒末、酱油、香蕉泥扮匀，沾冰香蕉吃，也可以蒜头剁碎加点芥末、酱油、香蕉泥扮匀，很像山药泥的口感。

对于赖清德此前提出香蕉要煮熟后沾大蒜的吃法，蔡瑞城暗讽赖清德“太业余”，因为“用煮的方法不见得每个人都会拿捏火候，很容易煮成一锅不雅状食物的一堆……”

而对于自己提出的“冰镇香蕉”入菜一说，蔡瑞城则解释称，“香蕉入菜要问对人，生香蕉冰镇比烫的好吃，冰镇可以去涩味，夏天吃又清爽，重点可以保持香蕉的营养成分不留失，煮过营养成分会流失”。

脸书中，蔡瑞城还提出了另一个香蕉新吃法“香蕉蒜烧吴郭鱼”，他将做法按步骤写道：1生香蕉炸过，鱼半煎炸熟备用。2蒜头、生姜略炒后放上鱼，再淋上酱及蚝油、水、胡椒粉煮过入味，再放上香蕉、蒜、葱段，慢火收汁后亮油上桌↓

近来，台湾农产品价格暴跌，岛内各界均将矛头指向民进党当局，认为是其各项政策导致价格狂跌，岛内果农菜农利益受损。连台军炮指部指挥官尹昌荣在受访时也不忘撒撒怨气：部队目前都在大量采购香蕉助农民，“几乎每一餐都在吃香蕉！”

责任编辑：桂强