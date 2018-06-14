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台湾诈骗嫌犯在大陆被判11年 台网友:浪费大陆米

台湾诈骗嫌犯在大陆被判11年 台网友:浪费大陆米
2018年06月14日 17:51 海外网
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2016年被遣返回大陆的台籍人员（中新社资料）2016年被遣返回大陆的台籍人员（中新社资料）

　　海外网6月14日电 6月13日，29名台湾籍嫌犯因涉嫌在亚美尼亚进行诈骗在大陆被审判，其中两名主犯陈俊志和林宗儒分别被判处11年及10年6个月。对此，台湾网友讽刺道，谢谢大陆，不好意思要浪费你们的米。

　　据台媒报道，2016年9月，亚美尼亚遣返129名涉嫌诈骗的中国人回大陆，其中有78人为台湾籍。此次在广州被审理的为其中第一批嫌犯。

　　据广东省高级人民法院通告，广州市花都区人民法院审理查明：2016年7月至8月期间，陈俊志和林宗儒冒充公检法人员以及电信运营商工作人员，运用短信、电话等手段对亚美尼亚境内的中国人进行电信诈骗。先后骗取共计约166万元人民币。

台湾网民评论（脸书截图）台湾网民评论（脸书截图）

　　台湾网民自嘲道，幸好送回中国大陆，假如送回台湾，绝对是查无实证，无罪释放。更有网友揶揄“台独”，你们不是要开F16战机去要人吗？

　　台湾政治评论员沈富雄曾表示，大陆的刑法对台湾诈骗犯更有震慑力。在台湾诈骗判的太轻了！（综编/海外网 汪梦唐）

责任编辑：桂强

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