台作家：蔡英文“文青治台”好惨 施政不得民心

原标题：台作家：蔡英文“文青治台”好惨 各国都想着不要变成下一个台湾

蔡英文的“文青式治台”效果相当不堪（资料图）

[环球网综合报道]据台湾“中时电子报”6月14日报道，民进党当局在岛内开始“执政”后，给外界最大的印象就是“文青治台”，宣称要成为“最会沟通的政府”，不过施政却不得民心。对此，台湾资深媒体人黄创夏感叹表示，曾经新加坡总理李光耀丶韩国总统朴正熙都来台湾“取经”，现在各国和地区反而都形成了一种“小心，不要变成下一个台湾”的心态。

蔡英文上台后，靠着美丽、文青般的词句吸引人，但是讲多了，却一直做不到，民众听久了，自然就腻了，而用“文青治台”形容蔡英文。对此，曾有评论表示，蔡英文的困境主要是在治理台湾的“定向”上出了问题。在选举时，蔡英文语言的特点在于“重程序轻实质”，以“文青语汇包装美丽愿景”，不表态、不承诺、不让任一立场有聚焦质疑的空间，连最尖锐、高度对抗性的两岸问题也以模糊的“维持现状”带过，虽然缩小了“打击面”，但在“执政”时延续这样的风格也缩小了建设面，模糊了台湾的发展方向。

黄创夏在脸书发文表示，曾经，亚洲各国都在问“台湾能，我们为什么不能？”李光耀和朴正熙都来台湾“取经”。黄讽刺，接着台湾变“谦虚”了，先是问“新加坡能，台湾为什么不能？”然后“韩国能，台湾为什么不能？”。然而，更“谦卑”的是，从“小心，不要变成下一个菲律宾”，现在反而在各国中成为“小心，不要变成下一个台湾！”。黄创夏感叹表示，工程师和律师治理台湾的差异居然如此大；而“文青治台”就更不堪了。

对此，岛内网友也表示，“再让政客当道掌权，下一次就是：台佣薪水最低世界欢迎台佣”、“问题应该不至于出在身份背景上，工程师、律师、文青应该也不是重点，坐上了‘大位’做了什么就反映出她内心真正到底在想什么了”、“台湾已经被一群讼棍搞烂，能再让法律系出来的讼棍继续蹂躏台湾吗？所以蔡英文连任无望，选民可要清醒觉悟了！”

责任编辑：桂强