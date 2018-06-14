这个落马中央委员受贿1942万一审受审 当庭认罪

原标题：被控受贿1942万的落马中央委员

据新华社电，2018年6月14日，江苏省常州市中级人民法院一审公开开庭审理了中国保险监督管理委员会原主席项俊波受贿一案。

江苏省常州市人民检察院指控：2005年至2017年，被告人项俊波利用担任中国人民银行副行长、中国农业银行党委书记、行长、中国农业银行股份有限公司党委书记、董事长、中国保险监督管理委员会党委书记、主席等职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在项目承揽、案件处理、贷款发放、资质审批及职务晋升等事项上提供帮助，直接或通过特定关系人杨光（另案处理）收受相关单位和个人给予的财物共计折合人民币1942万余元。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，项俊波及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，项俊波还进行了最后陈述，并当庭表示认罪、悔罪。全国和江苏省、常州市人大代表、政协委员、新闻记者及各界群众60余人旁听了庭审。

庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。

2017年4月9日，据中央纪委监察部网站消息：中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，接受组织审查。

2017年9月，经中共中央批准，中共中央纪委对第十八届中央委员，中国保险监督管理委员会原党委书记、主席项俊波严重违纪问题进行了立案审查。

通报中称：经查，项俊波严重违反政治纪律和政治规矩、工作纪律，为谋取个人政治利益，滥用审批权和监管权，对抗组织审查，搞迷信活动；违反中央八项规定精神，违规接受宴请；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项，在员工录用、干部职务晋升等方面为他人提供帮助并收受财物；违反廉洁纪律和生活纪律，搞权钱交易、权色交易。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

项俊波身为中央委员，理想信念丧失，毫无宗旨意识，政绩观扭曲，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，性质十分恶劣，情节特别严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予项俊波开除党籍处分，由监察部报请国务院批准给予其开除公职处分；终止其党的十八大代表资格；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

今年4月，中国保险监督管理委员会原党委书记、主席项俊波涉嫌受贿一案，经最高人民检察院指定，由江苏省人民检察院侦查终结后移送江苏省常州市人民检察院审查起诉。

检察机关起诉指控：被告人项俊波利用其担任中国人民银行副行长、中国农业银行党委书记、行长、中国农业银行股份有限公司党委书记、董事长、中国保险监督管理委员会党委书记、主席等职务上的便利，为他人谋取利益，或者利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

项俊波简历

项俊波，男，1957年1月出生，重庆人，1974年8月参加工作，北京大学法学博士，研究员。

1993.01—1996.04南京审计学院院长助理、副院长（1994.02任）

1996.04—1996.11审计署审计管理司副司长

1996.11—1998.05审计署京津冀特派办副特派员（主持工作）

1998.05—1999.12审计署京津冀特派办特派员

1999.12—2001.02审计署人事教育司司长

2001.02—2002.02审计署党组成员、人事教育司司长

2002.02—2002.11审计署副审计长、党组成员兼人事教育司司长

2002.11—2004.07审计署副审计长、党组成员

2004.07—2007.06中国人民银行副行长、党委委员兼上海总部主任、党委书记（2005.08）

2007.06—2008.12中国农业银行行长、党委书记

2008.12—2011.10中国农业银行（改制后）董事长、党委书记

2011.10—2017.04中国保险监督管理委员主席、党委书记

第十七届中央候补委员，第十八届中央委员

责任编辑：余鹏飞