原标题：2副国9部级同台演讲，释放啥信号？

6月14日至15日，由上海市人民政府和中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会共同主办的“2018陆家嘴论坛”在上海举行。

14日上午，2018陆家嘴论坛举行了开幕式暨全体大会。

开幕式由上海市常务副市长周波主持，中国人民银行行长、论坛共同轮值主席易纲，上海市市长、论坛共同轮值主席应勇致辞；中共中央政治局委员、上海市委书记李强，易纲，中国人民银行党委书记、中国银行保险监督管理委员会主席郭树清，中国证券监督管理委员会副主席方星海分别发表主旨演讲，探讨了“新时代中国特色社会主义经济思想与中国金融发展”。

随后，博鳌亚洲论坛副理事长、十二届全国政协副主席、中国人民银行原行长周小川，中国投资有限责任公司副董事长兼总经理屠光绍，中国银行董事长陈四清等人，在大会上发表了主题演讲。

此外，央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜，全国政协经济委员会副主任杨伟民，中国建设银行董事长田国立，中国人民保险集团董事长缪建民等人，在14日下午做了演讲。

李强在演讲中称，陆家嘴论坛，诞生于国际金融危机爆发的2008年，这个背景赋予了论坛很强的建设性。10年过去了，我们共同经历了世界经济复苏的风雨历程，今年又迎来了中国改革开放40周年。如果说上海是中国改革开放的“窗口”，浦东则是上海改革开放的“缩影”，而陆家嘴又是浦东开发开放的“标志”。在这样一个特殊的历史时点，在这样一个具有标志性意义的地点，我们回望走过的路、远眺前行的路，都会有更多的感慨和感悟。

随后，他谈了上海具有强大的金融基因、改革开放始终是上海国际金融中心建设的不竭动力、加快推进新时代上海国际金融中心建设等三点想法，与大家交流。

最后，李强表示，上海将在长三角地区深化金融合作，推动区域金融改革创新，实实在在抓好几件重点事项：推动上海期货交易所与浙江自贸试验区合作建设油品交割基地，加强期现对接，共同建设多层次油品交易市场；推动上海证券交易所服务基地建设，搭建企业上市服务咨询平台，支持优质创新型企业在沪上市；支持长三角地区发债主体来上海发行债券，支持设立各类产业投资基金、股权投资基金；围绕全国首个信用建设区域合作示范区的目标，推进信用信息交换共享和开发利用，建立重点领域跨区域联合奖惩机制，加快建设“信用长三角”。

易纲从金融角度就怎样支持小微企业发展作了演讲。他表示，可从3个视角来看：金融机构要考虑覆盖小微企业生命周期的各个阶段，用不同的金融服务适应小微企业的发展；让正规金融成为小微企业融资的主力军，民间融资是重要补充，使得小微企业融资加权平均成本下降一些；增强金融机构服务小微企业的内在动力，调动金融机构的积极性，让他们更积极主动地为小微企业贷款、服务。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，郭树清在演讲中就防范化解金融风险谈了体会，他呼吁要警惕非法集资。

“高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。一旦发现承诺高回报的理财产品和投资公司，就要相互提醒、积极举报，让各种金融诈骗和不断变异的庞氏骗局无所遁形。”郭树清说。

他表示，要清醒认识到面临的一些突出问题。一是自我革命本身意味着许多特有的困难。刮骨疗伤，壮士断腕，知易行难。二是道德风险根深蒂固。相当多的金融机构仍然存在“垒大户”情结，不少企业高度依赖债务投入，各类隐性担保和“刚性兑付”没有真正打破，“预算软约束”“投资饥渴症”问题仍然比较突出，特别是市场化法治化破产机制远未形成。三是一些地方、部门、银行和企业缺乏应有的紧迫感和危机意识，对去产能、去杠杆心存侥幸，对不良资产处置和“僵尸企业”出清等待观望、犹豫不决，总希望国家出台政策给予救助。四是平衡各方利益面临很多制约。随着改革不断向纵深推进，兼顾多重利益的难度越来越大，调整越来越困难，有待于各个方面付出更大的努力。

方星海在论坛上指出，扩大开放是资本市场长期发展的必由之路。从5月31日开始，A股顺利纳入MSCI指数，进一步顺应国际投资者的投资需求。从纳入到6月11日为止，沪港通和深港通日均净流入达到31.6亿元。

他表示，证监会会同有关部门已经着手研究新的制度与工具安排，以便尽快将目前的A股纳入MSCI的因子从5%提高到15%左右。这其中就包括了股票收盘价格产生机制，规范停复牌制度，以及创造条件与境内外投资者投资股指期货等。推动证券行业开放，放开股比限制相关政策已经落地。目前有三家外资证券机构向证监会提交了申请材料，其中有两家总部会放在上海。

全体大会二以“经济全球化下的世界经济增长与金融治理体系建设”为主题，周小川第一个登台演讲。他首先回忆了国际金融危机爆发10年，中国所做的工作。他表示，在取得成绩和改进的基础上，我们还有很多未尽事项。

“与2008年时应对金融危机所提出的想法、政策相比，实际做到的还有相当大的差距。其中有些政策机制存在争议，有些想要出台的政策和机制确实和经济复苏有一定的冲突，可能给复苏带来负面影响。所以，这会带来一些犹豫不决或者在时间选择上适当拖后。现在已经过了十年，有些政策还没有出来。 ”周小川说。

“我们应该去回顾一下还有哪些需要做，这些做法会对于国际金融治理体系改进，以及防范下一轮全球经济危机有重要作用。如果不做的话，真是没有把握说下一轮危机会不会再来。”随后，周小川列举了多个需关注事项。

屠光绍则在演讲中提醒要关注跨境直接投资（FDI）的连续下降。2017年全球FDI比2016年下降了23%。他表示，实际上这不是去年的下降，而是连续三年。“我想，这就不得不引起我们的重视。这提醒我们，全球的经济增长，FDI发挥着重要的作用。如果FDI跨境的投资不能够稳定地增长，那全球的经济增长会怎么样？这引起我们一些担忧。”

针对全球金融治理，以及如何在这个框架里振兴新兴经济体的成长，陈四清认为，经济全球化现在是最困难的时候。从英国脱欧，到特朗普开始的美国优先和贸易战，再到现在的意大利危机，后面还会发生什么我不知道。我刚刚从南美回来，南美受到的冲击也很大。在这样的一种情况下，全球的金融治理是最困难的时候，因为经济全球化现在是最困难的时候。

但他同时认为，目前是经济全球化最有希望的时候，也是全球治理最有希望的时候。

他表示，按照购买力的评价，2008年新兴经济体占全球GDP份额51.2%，到去年已经达到59%，增长了近8个百分点，这还是经历了十年的金融危机的情况下。从增长来看，过去十年，新兴经济体的年均增长5.1%，比发达国家高出3.9个百分点。从全球贡献来看，新兴经济体在2017年贡献率已经达到80%，成为推动世界经济增长的重要引擎。这些数据都说明，新兴经济体的市场作用越来越大了。

潘功胜在论坛上表示，将推动少数不可兑换项目的开放，提高可兑换项目的便利化程度，提高交易环节对外开放程度；并透露近期资本项目开放重点工作，包括完善合格机构投资者制度，并将允许更多非银金融机构参与外汇市场业务等。

他指出，要提高可兑换项目的便利化程度，减少行政审批，实行负面清单管理，弱化政策约束，提高政策透明度和可预期性。此外，还要提高交易环节对外开放程度，要按照准入前国民待遇+负面清单管理的原则，扩大国内市场尤其是服务业、金融服务业的对外开放，以创造公平竞争的市场环境。杨伟民在论坛上指出，打好防范化解金融风险攻坚战不仅是金融部门的任务，其他有关部门和各地区也要履职尽责，因为金融风险一面是货币政策、金融机构、金融监管等等方面的问题，另一面是实体经济，房地产、地方政府债务等问题，如果房地产市场继续乱象丛生，如果地方政府继续变换花样举借债务，金融监管再严厉也会出现金融风险，打好防范化解金融风险这场攻坚战，金融部门毫无疑义是主力军，主攻部队。

“但是实体经济主管部门尤其是国有监管部门，房地产调控管理部门，地方政府债务管理部门和各级地方政府都要各负其责同金融部门一起齐心协力打好这一场输不起的战役，如果金融部门孤军奋战其他部门袖手旁观这场战役是打不好的。”杨伟民说。“我是建设银行的，我对政策没有发言权，更多地是看看怎么解决风险，尤其是房地产。我认为房地产是目前经济中让大家不放心问题的主要一点。”田国立在论坛上这样开场。

他表示，可以通过发展住房租赁市场，来疏解房地产困境。缪建民则围绕保险科技对保险业的影响谈到，今年以来，保险行业保费增长乏力，寿险行业出现了两位数的负增长，这是多少年来都没有见过的。

“所以我认为保险行业现在正进入一个新的周期，引发这些变化的因素，从短期来看，有监管政策的变化、有流动性环境变化等，但是长期来看，是量变到质变的过程，科技对保险业影响越来越大。”他说。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，根据论坛议程，中国进出口银行董事长胡晓炼，交通银行董事长彭纯，中国国际经济交流中心副理事长、中国人民银行原行长戴相龙，北方新金融研究院院长、中国银监会原副主席蔡鄂生等省部级金融高官，将在15日的全体大会和专场论坛上演讲。

责任编辑：余鹏飞