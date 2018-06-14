王毅会见蓬佩奥:支持半岛核问题纳入和平解决轨道

原标题：王毅：中方支持朝鲜半岛核问题纳入对话和平解决的正确轨道

2018年6月14日，国务委员兼外交部长王毅在北京同美国国务卿蓬佩奥举行会谈。

会谈开始前，王毅向在场的记者表示，特朗普总统和金正恩委员长前天在新加坡成功举行了会晤。这是美朝领导人有史以来的首次见面，具有重要的历史性意义。这次会晤把朝鲜半岛核问题纳入对话和平解决的正确轨道，符合包括美朝在内各方的共同利益，符合国际社会的一致愿望，有助于推进并实现半岛无核化目标，有助于给半岛和本地区带来真正和持久的和平。中方对美方包括蓬佩奥国务卿本人为此作出的不懈努力表示赞赏。我愿听取蓬佩奥国务卿对这次会晤情况的介绍，并同美方深入交换意见，共同推进半岛核问题的政治解决进程。（央视记者 黄惠馨）

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