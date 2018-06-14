外媒：中国队虽未进世界杯 但在这事上贡献突出

原标题：外媒：中国队虽未进世界杯 但中国对世界杯贡献突出

海外网6月14日电 2018年俄罗斯世界杯即将拉开大幕，尽管中国队将继续缺席本届世界杯的赛场，但中国在本届世界杯上注定会成为亮眼的存在。

7家中国赞助商将集体亮相世界杯

从上世纪70年代开始，国际足联开始了史上最重要的一次改革，开创了国际足联商业化运作的先例，并影响至今。据南非《星报》报道，本届世界杯将给国际足联带来62亿美元的收入，而中国在这方面起着至关重要的作用。

报道称，在接下来的一个月时间里，中国球迷、赞助商、转播商、媒体以及任何与足球运动有关的中国人，都将亮相俄罗斯世界杯。

报道指出，俄罗斯世界杯共招募到20家赞助商，而这20家赞助矩阵中共有7家中国企业，分别是万达、蒙牛、海信、vivo、雅迪、帝牌、指点艺境。与此同时，在这20家赞助商中，没有一家是来自西方国家的新赞助商。

据悉，国际足联赞助商招商计划分三级，级别从高到低依次是国际足联合作伙伴、世界杯官方赞助商以及区域支持商。本届世界杯，中国企业万达是与阿迪达斯、可口可乐等平起平坐的顶级赞助商，而vivo、蒙牛和海信则是和百威、麦当劳并列第二级别。

超10万中国球迷预计将赴俄观赛

本届世界杯期间，除了庞大的中国赞助商矩阵，中国球迷也将闪亮出现在全球各地的电视屏幕上。

据香港《南华早报》报道，鉴于俄罗斯世界杯限时免签、中国球迷赴俄飞行时间短等方面原因，预计俄罗斯世界杯期间，将有超过10万中国人赴俄观赛。有媒体甚至指出，本届世界杯或将成为继2002年韩日世界杯后，最多中国球迷亲赴现场的一届。

根据国际足联统计的一项数据显示，截至10日，共有超过4万中国球迷通过国际足联官方网站买到了世界杯门票，在所有的国家当中排行第9，排名甚至比西班牙、英格兰、澳大利亚等参赛国更靠前。而这一数字还将继续攀升，预计还将有大批旅居欧洲的中国球迷前去观赛。

据了解，球迷除了通过国际足联官方网站还可以借助国际足联的另一个官方合作伙伴BH Hospitality，及其中国内地代理商盛开体育购买世界杯款待票套餐。

《南华早报》认为，不少企业与这项运动之间的联系比以往任何时候都更加普遍。从某种意义上说，2018年俄罗斯可能成为中国的大型亮相派对。（海外网 姚凯红）

责任编辑：桂强