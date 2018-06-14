陈水扁骂蔡英文“教改太烂” 网友起哄:赶她下台

原标题：陈水扁大骂蔡英文“教改太烂” 网友起哄：赶她下台

海外网6月14日电 陈水扁今日（14日）通过“新勇哥物语”发声，透露日前参加女子陈幸妤小儿子的小学毕业典礼时颇有感慨，称“改来又改去，改得学生、家长、学校无所适从”，并直呼“教改白老鼠”。

据台湾联合新闻网消息，陈水扁还称，“从联考到学测，从基测到会考，有比过去更公平合理吗？”他直言，如果自己再年轻55岁，他一定考不上台南一中，也上不了台大法律系。有网友表示，“快把蔡英文赶下台吧！”还有人称，“（这个）你也有份。”

多次喊话蔡英文

近来，陈水扁多次向蔡英文“喊话”，还一度联合李登辉、陈水扁、吕秀莲等“独派大佬”，推动2019年4月6日举行所谓“独立公投”。香港中评社分析称，这些动作分明就是针对蔡英文而来。这次更是直接，让蔡英文仿效“自己2007年的作法，正式向世界卫生组织提出入卫申请书。”

此外，多米尼加上月与台湾闪电“断交”时，陈水扁也发文怒批蔡英文，称“我执政时，8年‘断交’6个‘友邦’，而你2年断交3个‘友邦’。”

陈水扁“趴趴走”是蔡英文授权？

陈水扁自保外就医以来，屡屡趴趴走（意为“到处跑”），近期他频频以“新勇哥物语”为名发文评论时事。岛内在指责台当局的同时，也不断质疑陈水扁。对于陈水扁与蔡英文比“烂”，岛内网友群嘲，“比烂还能夸夸其谈，‘断交’还有脸讲，民进党果然都是坚持不要脸。”

台大教授李锡锟表示，陈水扁最近的举动让人傻眼，包括帮儿子陈致中站台、以录像方式祝贺“台独团体”“喜乐岛联盟”成立等，“我看了实在是目瞪口呆！这真的是一个保外就医的受刑人吗？”更问陈水扁，“法律在你眼里，真的是比狗屁都不如吗？”

“立委”吴志扬称，“台中监狱要求陈水扁不要上台、公开演讲，但陈一直踩红线，根本是累犯”，并怀疑是蔡英文授权，对陈睁一只眼闭一只眼。（海外网 朱箫）

责任编辑：桂强