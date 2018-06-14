保险业大鳄“围猎”项俊波 吴小晖与之交往甚多

原标题：受贿2000万的项俊波还谋取个人政治利益

今日，原中央委员、保监会主席项俊波在江苏常州过堂。检察机关指控，项俊波直接或通过特定关系人杨光，收受相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币1942万余元。

据报道，杨光是项俊波的妻子，二人结婚、离婚，后又复婚，他们所受贿赂中，最大一笔达到700余万元。杨光现已被另案处理。此外，中纪委曾通报，项俊波违反生活纪律，搞权色交易。

虽然受贿数额特别巨大，但长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，项俊波并不只是为了钱。

项俊波受审

项俊波落马后，“反围猎”成为反腐廉政工作的热门关键词。保监会在反思时强调，要始终坚持干净纯粹，不被金融大鳄和被监管对象“围猎”，不被违法违规者拖下水，不做内外勾结之事。

围猎项俊波的是哪些人？毫无疑问是那些有求于他的商人、老板，其中以保险业大鳄为主。在项俊波执掌保监会期间，保险业准入门槛大幅降低，民营资本开始大举进军保险业。

据《经济观察报》报道，安邦集团原董事长吴小晖与项俊波交往甚多，“吴小晖属于到项俊波办公室，（无需预约、通报）推门即可进的那类。”吴小晖还自夸，对保监会“从主席到保安无不认识”。

吴小晖

此外，生命人寿实际控制人张峻也是项俊波的“好友”。据报道，张峻是项俊波到深圳必见的一个人。2012年，保监会单独特批给生命人寿一项特殊政策，张峻拿到仅有一页纸的文件后，称之为“无价之宝”。

在十八大后落马的部级官员中，项俊波1942万的受贿金额并不算最高，但仍称得上是一笔巨款。根据“两高”的解释，贪污或者受贿数额在三百万元以上的，就应当认定为“数额特别巨大”。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，项俊波送出了“无价之宝”，自己却只收了不到2000万，这存在两方面原因：

其一，大鳄们的“围猎术”非常高超。据中纪委通报，项俊波违反中央八项规定精神，违规接受宴请。我们知道，宴请吃饭花的钱，是很难计算入行贿受贿金额中的。

其二，项俊波自己别有用心。中纪委指出，项俊波为谋取个人政治利益，滥用审批权和监管权，而且政绩观扭曲。可见，对项来说，经济收益并非最重要的。

就在今天，中纪委官网刊登评论《持续保持反腐败高压态势》，其中提到：当前反腐败斗争形势依然严峻复杂，特别是政治问题和经济问题交织、区域性腐败和领域性腐败交织、用人腐败和用权腐败交织、“围猎”和甘于被“围猎”交织等问题依然突出。

政治问题和经济问题交织、“围猎”和甘于被“围猎”交织，这几乎是在给项俊波“画像”了。

项俊波受贿的时间跨度为2005年至2017年，12年间他担任了中国人民银行副行长、中国农业银行党委书记、行长、中国农业银行股份有限公司党委书记、董事长、中国保监会党委书记、主席。

2004年7月，项俊波卸任审计署副审计长，来到央行工作，第二年就开始收钱。在此之前，他是审计尖兵，创作了国内第一部审计反腐剧《人民不会忘记》；在此之后，他成了被大鳄们围猎的高官，忘却了自己当初的笔名——纯钢。

责任编辑：余鹏飞