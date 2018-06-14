最高检:检察机关领导干部要吸取鲁炜等人犯罪教训

原标题：最高检：以反面典型为镜 深化全面从严治检

6月14日上午，最高人民检察院党组理论学习中心组进行集中研讨，最高人民检察院党组书记、检察长张军主持并作发言。党组中心组学习成员围绕“不忘初心、牢记使命，从严治检，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量”这一主题，以上海市检察院原党组书记、检察长陈旭，中宣部原副部长、中央网信办原主任鲁炜违纪违法案件为反面教材，深刻剖析违纪违法根源，把自己摆进去，认真吸取深刻教训，进行集中研讨。

最高检党组成员、检委会专职委员陈国庆率先发言。他表示，检察机关领导干部一定要深刻吸取陈旭、鲁炜等人违纪违法犯罪教训，进一步坚定理想信念，始终牢记入党初心，始终保持共产党人的政治本色，努力推动检察工作新发展。检察机关领导干部要自觉养成在党纪国法的约束下、在人民群众监督下工作的习惯，说老实话、做老实人、干老实事，真正做到能干事、干成事、不出事。

控告厅厅长许山松结合控告检察工作说，党员领导干部要不断补精神之钙、固思想之元、培为政之本。控申检察工作直接面对人民群众，岗位平凡但责任重大，作风建设更为重要，必须持之以恒常抓不懈。监察局局长肖卓表示，全面从严治党、全面从严治检要把自己摆进去，检察机关绝非净土，对检察人员违纪违法问题决不可掉以轻心。检察机关监察部门要加强日常监督，在“治未病”上下功夫，做到真管真严、敢管敢严、常管常严。

最高检党组成员许卫国发言时表示，要从这两起案件中吸取六个方面的教训：理想信念动摇失守；对党假忠诚，当面一套背后一套；心存侥幸，不守纪律不守规则；交友不慎，不能恪守交友底线；生活糜烂，不能保持健康的情趣；监督不力甚至失控。党员领导干部一定要引以为戒。全面从严治党、全面从严治检，基础在“全面”，关键在“严”，要害在“治”，深化在“建”。对检察人员要严管厚爱，构建长效机制，形成全覆盖监督格局。

在听取大家发言后，张军总结发言指出，全面从严治党在空间上没有例外，在时间上没有过去与现在，永远在路上，是永恒主题。没有全面从严治党，不忘初心、牢记使命就是一句空话。我们要把这次集中研讨当作一次特殊党课，思想上受到震撼，行动上收到效果。各级检察机关领导干部要从提高党执政能力和领导水平的高度，切实承担起全面从严治党的主体责任和监督责任。

张军强调，要忠诚履行职责。检察机关的职责就是宪法规定的法律监督职责。

➤完成好这一使命，要有奋勇争先的精神状态，决不能囿于自然、安于现状、消极懈怠，要积极开拓进取。

➤完成好这一使命，要有很强很深的专业能力。检察机关领导干部要以上率下，勤学、善思、实践、真悟，始终抓紧业务能力建设。

➤完成好这一使命，要有愿沟通、善协调、求共赢的工作方式。

张军指出，学而后知不足。

➤要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是政法思想，坚持以人民为中心，把忠诚、干净、担当落实在履职上。

➤要把马克思主义哲学作为全面从严治检、全面提升履职能力的指南，以辩证历史观认识社会、认识检察事业面临的挑战和机遇、认识自己的职责。

➤要学习好党章、宪法法律，模范遵守法律法规，努力按照廉洁自律准则树立更高标准。

➤要向身边的优秀党员干部学习，不断提升自己。

最高检党组副书记、副检察长邱学强，党组成员、副检察长孙谦、李如林，党组成员、中央纪委驻最高检纪检监察组组长苏德良，党组成员童建明，检委会专职委员张德利出席了上午的会议。最高检机关内设机构和直属事业单位主要负责人参加。

责任编辑：余鹏飞