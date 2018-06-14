除了中国男足 世界杯上中国的这些都“出线”了

原标题：除了男足，2018世界杯上中国的这些都“出线”了

海外网6月14日电 2018俄罗斯世界杯开幕已进入按小时倒数阶段。而近期央视名嘴白岩松的一句调侃“俄罗斯世界杯，中国除了足球队没去，基本上其他都去了。”也让无数中国球迷发出了“扎心了老铁”的感慨。

虽然中国足球队与世界杯再次擦肩而过，但在这一届世界杯上，随处可见的中国元素却格外亮眼。即使没出线，世界杯，中国仍然是主角。

世界杯“中国造”

这一次，“Made in China（中国制造）”不再是国人出国购物时口中避之不及的标签，反而成为世界杯上的“中国骄傲”。

▲本届世界杯官方用球Telstar18（电视之星18）

广东东莞，中国工厂采用自动化生产线，一天可生产1000个世界杯足球。值得注意的是，这是首次在世界杯官方比赛用球中植入“NFC芯片”，通过短距离的高频无线通信技术，记录运动轨迹、球员射门等细节。这项技术不仅让每个球都成为“独一无二”的存在，更是为裁判提供了重要依据。虽然国足队员不能如愿出现在绿茵场，但那颗牵动人心的足球是我们制造的！

▲吉祥物“扎比瓦卡”

俄罗斯世界杯吉祥物——一头名叫“扎比瓦卡”的西伯利亚平原狼，也全部由中国企业制造。自2013年7月起，杭州孚德司成为国内首家直接从国际足联获得世界杯吉祥物官方授权的企业。独家负责此次俄罗斯世界杯吉祥物在全球范围（除主办国俄罗斯）的定价、生产与销售，包括如毛绒玩具、马克杯、钥匙扣、球衣等近100种相关商品的授权。无论是球场周围走来走去的“扎比瓦卡”，还是陈列在各大商场里独家发售的吉祥物周边产品，标签均为“Made in China（中国制造）”。

除了吉祥物的周边，大受收藏迷们喜爱的纪念币银章，也是由中国南京造币厂制造的。

赛事场馆的空调则被美的、格力承包。

而在义乌小商品市场，老板懂不懂球，号称关系到几百万元的生意。世界杯参赛队国旗、呐喊助威号子……哪个球队周边多生产点？这是事关几百万的生意！谁能进8强、4强到决赛，要看老板眼光准不准啦！

▲小龙虾也杀入了世界杯！

中国小龙虾了解一下？载10万只湖北产小龙虾的中欧班列，近日从武汉启程，预计本月中旬抵达莫斯科，这批赶在世界杯期间为众球迷献上的助兴美食小龙虾，包括麻辣、蒜香、十三香等不同口味。中国的代言标签终于从茉莉花到了小龙虾。

这支“中国队”独占鳌头

今晚，世界杯在莫斯科开幕时，球迷们就会注意到一个不同寻常的现象，除了大家熟悉的Visa、阿迪达斯（Adidas）和可口可乐（Coca-Cola）等广告牌，还会大量涌现蒙牛、Vivo和万达等来自中国企业的广告。此次世界杯20个赞助商中，有7个来自中国。据国际足联财务文件显示，这次世界杯将为国际足联带来61亿美元收益，其中中国公司占三成以上。这些新出炉的世界杯赞助商已经成为赞助商中的主力。

万达于2016年3月最早入局，以每年1.5亿美元成为国际足联的第一级赞助商（战略合作伙伴）。至此，一份包含4届世界杯、长达14年的合同宣告生效。这也是因凡蒂诺在出任国际足联主席后收获的第一单赞助。除了这些“金主爸爸”，还有许多世界杯参赛国家的当家球星与中国企业签订了代言协议，如乌拉圭的苏亚雷斯、巴西队的内马尔以及阿根廷的梅西、葡萄牙的C罗等。

作为最顶级的体育IP，世界杯具有无与伦比的流量吸引力，而且中俄时差仅有5个小时，许多比赛均在中国的黄金时间段举行，中国企业很清楚要借助体育营销成长为全球品牌，必须抓住这次俄罗斯世界杯的广告效应。据市场研究公司Zenith发布的数据，中国企业世界杯期间的广告支出将达8.35亿美元，约合人民币53.51亿元，排名世界第一。这个数字远超美国的4亿美元，而东道主俄罗斯才6400万美元、简直少得可怜。

创纪录！9名中超外援站上赛场

今年，除了史无前例的中国品牌闪耀俄罗斯外，征战俄罗斯世界杯的中超联赛现役外籍球员数量也创了新纪录。根据国际足联4日公布的32强名单，736名参赛球员中包括9名中超球员，他们分别是大连一方队的卡拉斯科（比利时队）和冯特（葡萄牙队）、河北华夏幸福队的马斯切拉诺（阿根廷队）、天津权健队的维特塞尔（比利时队）、天津泰达队的米克尔（尼日利亚队）、长春亚泰队的伊哈洛（尼日利亚队）、北京国安队的奥古斯托（巴西队）、广州恒大队的金英权（韩国队）和刚刚加盟广州富力队的托西奇（塞尔维亚队）。此外，前中超球员、现在效力于巴塞罗那的保利尼奥也进入了巴西队大名单。

国足不行，球迷上！

比球技，我们技不如人；但比球迷人口，偌大的中国就没怕过谁！这次的俄罗斯世界杯也不例外。法新社称，虽然无法为自己的国家队呐喊助威，但是这并无法阻挡中国球迷的看球热情，很多人将前往俄罗斯观看世界杯，数量之多让很多比赛国家都相形见绌。近期，国际足联统计的一项数据显示，中国球迷购买的本届世界杯门票数超过了4万张，在所有的国家当中排行第九，要知道一共32个国家参赛，咱还没参赛，就比西班牙和英格兰等参赛国家的球迷购买的球票数都多。

据俄罗斯官方发言人表示，他们预计本届世界杯将吸引10万中国球迷赴俄观赛。而按照世界杯惯例，每个赞助商大约能拿到2万张赠票，我们有七家赞助商，说十万球迷齐聚俄罗斯都是保守估计。完了，完了，小龙虾中国人自己都不够分啊！

对世界杯来说，中国也许没有很好的足球队，但有最好的球迷。由于国家队常年缺位，中国的球迷反而对其他国家的球队情根深种，对球队的偏好一分散，对赛事转播的需求反而更大也更稳定。没了意大利，我们可以看德国，没了荷兰，我们还能看巴西、葡萄牙、西班牙……

5月，天猫上卖出了170万包瓜子、1800万瓶啤酒。据悉，天猫酒水已经为本次世界杯备货10万吨啤酒，是上届世界杯备货量的10倍。而啤酒搜索量月同比增长近100%。

国足的未来不缺席

纽约时报近日刊文称，有一个国家，该国的国家队从未在世界杯上踢进过一个球，也不在今年的32支参赛队伍之列，但它依然认为自己是足球的未来，这个国家就是中国。只有足球能让全世界人民团结在一起，它是中国还不会说的一种全球语言，中国迫切地希望掌握这种语言。

世界杯护旗手项目是国际足联青少年项目的组成部分。今年4月，6名贵州省丹寨县少年通过“2018俄罗斯世界杯丹寨小小护旗手”选拔，成为世界杯揭幕战上的护旗手。

世界杯期间，由国内名帅朱广沪带领的12名中国小球员将赴俄罗斯参加友谊赛，还将有人以球童身份参与2018俄罗斯世界杯揭幕战比赛，携手俄罗斯男足队员一同入场。

国足队员可能也会去，在看台上。

昨晚最新消息，美国、加拿大、墨西哥三国共同取得了2026年世界杯主办权，届时将会有48支球队参赛，中国队出线的机会将大大提升。

文章最后，用一群国宝镇楼，为世界杯开幕助威！（文/海外网 李连环）

在中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地，参加熊猫“足球赛”的熊猫宝宝们在“比赛”（新华社 6月10日摄）。

责任编辑：桂强