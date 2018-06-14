原标题：最高检人事动向：三位新任党组成员同时亮相
新京报快讯（记者王梦遥）今天（6月14日）上午，最高检党组理论学习中心组进行了集中研讨。记者从最高检发布的消息中注意到，最高检三位新任党组成员在此次会议上同时亮相。
这三位亮相的新成员分别是：党组成员、中央纪委驻最高检纪检监察组组长苏德良，党组成员童建明，党组成员、检委会专职委员陈国庆。
记者注意到，苏德良为中国共产党第十九届中央纪律检查委员会委员，此前其任职经历主要是在国安系统。在苏德良之前，中央纪委驻最高检纪检组组长为王兴宁，王兴宁于去年9月出任这一职位，今年5月已调任陕西任省委委员、常委和省纪委书记。
童建明此次出任最高检党组成员可以说是一次“回归”。他曾在最高检工作长达26年，2012年从最高检调任河北省检察院检察长，去年7月跻身河北省委常委之列。
从最高检的官网看到，陈国庆的职务现为最高检检察委员会专职委员。官方简历显示，其工作经历全部在最高检，先后在最高检法律政策研究室、公诉厅任职。
目前最高检官网上的领导信息显示，最高检党组成员还包括党组书记、检察长张军，党组副书记、副检察长邱学强，党组成员、副检察长孙谦，党组成员、副检察长李如林和党组成员许卫国。
此外记者注意到，此次最高检党组理论学习中心组研讨的内容是以反面典型为镜，深化全面从严治检。以上海市检察院原党组书记、检察长陈旭，中宣部原副部长、中央网信办原主任鲁炜违纪违法案件为反面教材，深刻剖析其违纪违法根源，吸取深刻教训。
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