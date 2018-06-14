安徽铜陵市政府原副秘书长钱发友涉嫌受贿被逮捕

原标题：安徽省铜陵市政府原副秘书长钱发友涉嫌受贿被逮捕
钱发友
日前，安徽省铜陵市人民检察院以涉嫌受贿罪对铜陵市政府原副秘书长钱发友（正处级）依法决定逮捕。案件正在进一步办理之中。
该案系铜陵市监察委员会调查终结移送铜陵市人民检察院审查起诉的首例职务犯罪案件。
来源：“安徽检察”微信公号
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这一重磅制度正式出台 事关你的养老金
- 【 军事 】 出鞘：中俄大飞机能否拳打空客脚踢波...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 林允发言全程看提词器 业务能力遭质疑
- 【 科技 】 库克：在乔布斯眼中见火花 不竞选总统
- 【 教育 】 广东理综泄题：基本不符合高考泄题特...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有