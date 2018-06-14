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安徽铜陵市政府原副秘书长钱发友涉嫌受贿被逮捕

安徽铜陵市政府原副秘书长钱发友涉嫌受贿被逮捕
2018年06月14日 20:39 澎湃新闻
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　　原标题：安徽省铜陵市政府原副秘书长钱发友涉嫌受贿被逮捕

钱发友钱发友

　　日前，安徽省铜陵市人民检察院以涉嫌受贿罪对铜陵市政府原副秘书长钱发友（正处级）依法决定逮捕。案件正在进一步办理之中。

　　该案系铜陵市监察委员会调查终结移送铜陵市人民检察院审查起诉的首例职务犯罪案件。 

　　来源：“安徽检察”微信公号

责任编辑：余鹏飞

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