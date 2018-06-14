国家安全部副部长苏德良转战中纪委

原标题：国安部救火官员转战中纪委

撰文 | 孟亚旭

国家安全部副部长苏德良已经履新中央纪委驻最高检纪检监察组组长，河北省委常委、秘书长童建明已任最高检党组成员。

这一消息，政知道（微信ID：upolitics）是从最高检方面获悉的。

6月14日上午，最高检察院党组理论学习中心组进行集中研讨。党组中心组学习成员以上海市检察院原检察长陈旭，中宣部原副部长、中央网信办原主任鲁炜违纪违法案件为反面教材，深刻剖析违纪违法根源，把自己摆进去，认真吸取深刻教训，进行集中研讨。

苏德良和童建明出席，前者的身份是“党组成员、中央纪委驻最高检纪检监察组组长”，后者的则是“党组成员”。

苏德良和童建明

苏德良，1960年1月出生，浙江嵊州人。在上调国安部之前，苏德良在地方公安、国安系统任职，辗转上海、海南、宁夏三地。

1980年，结束了在上海市公安学校的学习后，20岁的苏德良从警，四年后转入上海市国安局，担任过办公室副主任、长宁分局局长等职务。1996年，苏德良成为上海市国安局局长助理。

3年后，39岁的苏德良任海南省国安厅副厅长，3年后再度辗转宁夏，历任自治区政府副秘书长兼国家安全厅厅长、公安厅厅长、自治区政法委书记。

2007年，苏德良跻身宁夏回族自治区党委常委，成为副省级官员。2013年5月上调国安部，任国安部政治部主任，2015年8月任国安部副部长。

此前担任中央纪委驻最高检纪检组组长的，是王兴宁。

与苏德良不同，王兴宁是“老纪检”，他长期在纪检系统工作，曾担任广东省纪委副书记、深圳市纪委书记、中央纪委第十一纪检监察室主任等职务。

2017年9月，时任中央巡视组副部级巡视专员的王兴宁履新驻最高检纪检组组长，今年5月“空降”陕西任省纪委书记。

和苏德良一起出现的，还有童建明。

政知君注意到，童建明毕业于中国人民大学法律系，早年长期在最高检工作，担任过办公厅主任助理、办公厅副主任、办公厅主任、检察委员会副部级专职委员等职务。

2012年12月，童建明“空降”河北，后任省检察院检察长，2017年7月任河北省委常委、秘书长，至今1年。

“救火”官员

政知道（微信ID：upolitics）注意到，2015年，就任国安部仅2年零4个月的苏德良晋升为国安部副部长。当年1月，国安系统首虎——国安部原副部长马建落马。

2015年1月16日，中央纪委官网发布消息：

国家安全部副部长、党委委员马建涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。马建是名副其实的“老国安”，历任国家安全部副处长、处长、副局长、局长和国家安全部部长助理、副部长。

马建是十八大后国安系统首虎。

“打虎”风暴首次触及颇具神秘色彩的国安系统也让公众十分惊讶。5个月后，长期在国家安全系统任职的西藏自治区人大常委会原副主任乐大克落马，成为马建之后国安系统第二虎。

和马建一样，乐大克也是有20多年任职经历的“老国安”。

1994年他从公安系统转到国安系统，任江西国安厅二处副处长。供职于江西国安系统的10年间，乐大克一路升迁，从副处级晋升到正厅级。2004年从江西转战西藏，被任命为西藏自治区国家安全厅党委书记、厅长，直至2010年。

乐大克在2016年12月因受贿罪获刑13年，而马建在去年2月被最高检立案侦查并采取强制措施后，再未有最新消息。

深刻吸取陈旭、鲁炜等人教训

14日上午的集中研讨会由最高人民检察院党组书记、检察长张军主持。

最高检党组成员、检委会专职委员陈国庆表示，检察机关领导干部一定要深刻吸取陈旭、鲁炜等人违纪违法犯罪教训，进一步坚定理想信念，始终牢记入党初心，始终保持共产党人的政治本色，努力推动检察工作新发展。

最高检党组成员许卫国表示，要从这两起案件中吸取六个方面的教训：

理想信念动摇失守

对党假忠诚，当面一套背后一套

心存侥幸，不守纪律不守规则

交友不慎，不能恪守交友底线

生活糜烂，不能保持健康的情趣

监督不力甚至失控

张军指出，全面从严治党在空间上没有例外。

没有全面从严治党，不忘初心、牢记使命就是一句空话。我们要把这次集中研讨当作一次特殊党课，思想上受到震撼，行动上收到效果。各级检察机关领导干部要从提高党执政能力和领导水平的高度，切实承担起全面从严治党的主体责任和监督责任。

责任编辑：余鹏飞