原标题：靠户口就能吸引人才？城市打错了算盘

6月，是最好的季节。春花尽，夏荷起。但对于大学校园来说，6月则是伤感的季节，醉笑三千场，最后还要诉离殇。所谓“离殇”，就是毕业。

2018届全国普通高校毕业生预计820万人，再创历史新高。

虽然“最难就业季”还是会像往年一样出现在新闻标题中，但随着天津、南京、西安等20多座城市出台了一系列“抢人政策”，2018年的毕业季又会有什么不同？

去哪里？做什么？怎么办？面对“毕业三问”，中国新闻社主办的国是论坛14日邀请了教育行业与人力资源行业多位专家围绕“毕业生，拿什么欢迎你？”展开了讨论。

国是论坛讨论现场（侯宇 摄）

毕业生要做到森林里捕食的鸟

近期，天津、南京、武汉、成都、西安等20多个城市接连出台了一系列人才引进政策，有的送房、有的送钱、有的送户口，政策力度之大前所未有。这让昨天还发愁“毕业即失业”的高校毕业生们，一夜之间就变成了各个城市争抢的对象。面对“人才新政”的诱惑，毕业生们该如何“安放身体与灵魂”？

中国教育科学研究院研究员储朝晖在国是论坛上告诫大学生，不要哪里抢，就到哪里去，更不能跟着潮流走。“毕业生一是要认识自己，二是认识政策，三是认识到这个时代自己能做些什么。”

毕业生首先是要认识自己在哪方面有优势潜能，“当认识不到自己的时候，很难确定到哪儿去工作”，只是看哪个地方给多少钱，哪个地方给住房，这些不应该是做决定的关键因素，只能算一个前提条件。一定要找到自己的优势潜能，做与自己优势潜能相符的工作。

其次，对于如何选择城市，储朝晖认为，毕业生要对各地方出台的政策以及环境做分析。“各个地方政策，有一些是造林政策，有一些是投食政策，当投食政策中投食的人有一天不在了，或者不投食了，你吃什么？”因此，要就各个地方的环境与自己所从事的工作比较一下，哪个城市的契合度更高。

最后，还要认识到这个时代自己能干什么。储朝晖说，很多青年人过于理想，说话头头是道，但到一个单位去工作往往眼高手低。毕业生应该找一个相对来讲，在这个时代与自身优势潜能匹配，且可以长久稳定做下去的事情。

北京人力资源服务行业协会副会长、中国四达集团首席人力资源专家周晓凡表示，人工智能来了，毕业生也应该考虑未来社会需要什么，不需要什么；替代谁，不替代谁。把握时代趋势很重要。

“要做能够到森林去捕食的鸟，不要做简单去被投食的鸟。”储朝晖说。

城市该靠什么引人留人？

一波人才新政，带出了一个城市发展的关键命题。城市该靠什么吸引人才，又该靠什么留住人才？

多个城市发布的“人才新政”，放出了“给户口、给钱，甚至送房”的大招。但“人才”怎么想？

对外经贸大学的一份调查显示，户口并不是学生的关注点。数据显示，32%的人重视发展空间，29%的人看中就业机会，只有18%的关心能否落户。在城市选择上，67%的学生了解和关注了各地出台的人才新政，但52%的学生表示，“生源地出台人才新政，更愿意回去就业”。

换句话说，相比一个政策优惠的陌生地，毕业生更愿意选择一座自己熟悉或更有发展潜力的城市。

与该调查结果相似，另一份调查报告也显示，作为高素质人力资源的大学生，最看重薪资水平（64.3%）、发展空间（59.3%）和城市大小（43.9%）。相比之下，落户政策（28.8%）以及激励补助（13.0%）排位偏后。

这意味着，各地在人才引进的时候不能只拿户口说事，更重要的是应该从提升城市软环境。比如，提供良好的教育资源和医疗资源，让人才无后顾之忧。“户口有一定效用，但长期吸引力不大。”

相对于人才引进，更重要的是如何将人才用在最合适的位置，这才是人才引进的真正内涵。现实来看，绝大部分城市都有人才焦虑，但是否有相应的就业岗位匹配，需要打个问号。

中国教育发展战略学会副会长兼秘书长韩民表示，城市重要的是考虑怎样去留住人才，怎样给人才创造一个能够不断成长、不断发展的环境。这就要求，地方创造一种优良的政策环境、制度环境、社会环境，这比承诺优惠条件更重要。

鱼无定止，渊深则归；鸟无定栖，林茂则赴。

有观点认为，可以通过建立项目与人才引进一体化的“招商引资+招才引智”模式，引进科技含量高、有高层人才支撑、在行业内处领先水平的高端项目，发挥项目对高端人才的带动作用，实现项目与人才有机对接。

城市人才引进的出路在于实施差异化战略。如杭州的互联网人才吸引应归功于长期的商业文化底蕴和“浙江模式”厚积薄发；武汉有光谷等较为先进的光电和生物产业，华为、小米又在建新的研发中心，传统或新兴制造业都有机会蓬勃发展；郑州计划建设高端装备制造基地、新材料基地和通航产业基地具有地域特色和竞争力。

只有把城市的比较优势发挥出来，根据合理的资源招来人才，形成产业链人才链，才能形成良性循环，形成人才竞争力。

中国新闻社编委、经济部主任俞岚在国是论坛上表示，毕业有两层含义：一是成熟，代表毕业生通过学校的教育，学会了如何思考和判断，并作出选择；二是开始，代表毕业生将开启人生新阶段，完成从学生到社会人的转变。

俞岚认为，城市也应有两层含义：一是成熟，从粗放型发展向精细化发展转型，城市不仅要容身还要容得下生活；二是开始，以杭州、成都、西安、郑州为代表的热点城市开始越来越有吸引力，所以有一种说法认为，中国的城市化进入了新阶段。

当离歌响起，愿所有学子历尽千帆，归来仍是如初少年；当城市化的进程不断向前，愿所有城市历尽繁华，仍能安放身体与灵魂。

责任编辑：桂强