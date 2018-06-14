原标题：朝阳石景山任命代区长 北京“最年轻”区长到任
新京报快讯 （记者沙雪良）今天上午，石景山区人大常委会召开会议，决定接受文献辞去区长职务，任命陈之常为副区长、代区长。43岁的他成为北京最年轻的现任区长。此前，文献已就任朝阳区代区长。
43岁陈之常代理石景山区长
石景山电视台今天报道，石景山区人大常委会今天上午召开会议，决定接受文献辞去区长职务，任命陈之常为副区长、代区长。现年43岁的陈之常成为北京市16区中最年轻的现任区长。
此前，陈之常就任石景山区委副书记、区政府党组书记。据石景山电视台报道，6月12日傍晚，区委书记于长辉，区委副书记、区政府党组书记陈之常就石景山区档案工作进行专题调研。
现年43岁的陈之常将成为北京最年轻的现任区长。
陈之常，男，43岁（1974年12月生），汉族，四川大竹人，1996年5月入党，1996年7月参加工作，中国政法大学行政管理专业大学毕业，高级政工师。
曾任北京市崇文区信息办副主任、主任，东花市街道工委副书记、办事处主任，区发展改革委常务副主任、党组书记、主任，西藏自治区拉萨市委常委、常务副市长（援藏），天安门地区管理委员会党组成员、副主任，东城区政府副区长，东城区委常委、副区长。
石景山前区长文献任朝阳代区长
此前，石景山区区长文献已经被任命为朝阳区副区长、代区长。
6月11日，朝阳区第十六届人大常委会举行第十二次会议。会议决定，接受王灏辞去北京市朝阳区人民政府区长职务的请求，并报北京市朝阳区第十六届人民代表大会备案。
朝阳区人大常委会主任陈宏志作《关于提请文献任朝阳区人民政府副区长的议案》，并通过现场投票的方式，依法任命文献同志为朝阳区人民政府副区长。会议还通过了《关于提请文献为朝阳区人民政府代理区长的议案》，决定文献为朝阳区人民政府代区长。文献进行了宪法宣誓。
据《朝阳报》报道，6月12日，朝阳区委书记王灏主持召开区委常委扩大会议，区委副书记、代区长文献等领导出席会议。
此前，6月8日，文献就以朝阳区区委副书记、区政府党组书记的身份，与区委书记、区长王灏一道，带领朝阳区党政代表团赴密云区对接考察低收入农户帮扶工作。
今年1月，时任北京朝阳区委书记吴桂英跨省就任湖南省副省长，跻身副部级；4月上旬，时任区长王灏被任命为朝阳区委书记。随后的两个月里，王灏一直身兼党政一把手职务。
文献，男，汉族，1969年4月出生，江西萍乡人，1998年2月加入中国共产党，1993年7月参加工作，研究生文化程度（北京工业大学管理科学与工程专业），工学硕士，管理学博士，高级工程师。现任中共北京市朝阳区委副书记，区人民政府党组书记、副区长、代区长。
历任北京市经委节能与环保处副处长，北京市发展和改革委员会工业处副处长、处长，中共北京市委经济技术开发区工委委员、管委会副主任，中共北京市石景山区委常委、区人民政府副区长，中共北京市石景山区委副书记、区人民政府副区长、代区长、区长。
盘点
北京16名区长5人是“70后”
目前，北京市16个区中，有7个区的区长是代区长，分别是东城区的金晖、朝阳区的文献、丰台区的王力军、石景山的陈之常、通州区的赵磊、顺义区的孙军民、昌平区的王合生。
16名区长、代区长中，有3名女性13名男性，3名女性分别是：东城区代区长金晖、房山区区长郭延红和顺义区代区长孙军民。
有5名区长代区长是“70后”，分别是：西城区区长王少峰、石景山区代区长陈之常、通州代区长赵磊、顺义区代区长孙军民和怀柔区长卢宇国。
北京16区区长、代区长名单
东城区代区长金晖（女）
西城区区长王少峰
朝阳区代区长文献
海淀区区长戴彬彬
丰台区代区长王力军
石景山区区长陈之常
门头沟区区长付兆庚
房山区区长郭延红（女）
通州区代区长赵磊
顺义区代区长孙军民（女）
昌平区代区长王合生
大兴区区长王有国
怀柔区区长卢宇国
平谷区区长汪明浩
密云区区长潘临珠
延庆区区长穆鹏
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