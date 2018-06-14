天津市公安局副局长王通海拟任市政府副秘书长

原标题：天津市公安局副局长王通海拟任天津市政府副秘书长（正局级）

为在干部选拔任用工作中进一步扩大民主，广泛听取群众意见，把干部选好、选准，根据《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关规定，现对天津市委研究拟提拔任用的11名同志进行任职前公示。

王通海，男，汉族，1962年3月生，天津市人，1986年10月加入中国共产党，1982年8月参加工作，市委党校研究生学历，现任天津市公安局党委委员、副局长，拟任天津市人民政府副秘书长（正局级）。

张勇，男，汉族，1965年10月生，河北沧州人，1994年12月加入中国共产党，1987年7月参加工作，全日制大学学历，法律硕士，现任天津市高级人民法院副院长、党组成员，拟提名为天津市第一中级人民法院院长人选，任天津市第一中级人民法院党组书记。

郝树龙，男，汉族，1965年4月生，河北大城人，1987年6月加入中国共产党，1987年7月参加工作，全日制大学学历，法律硕士，现任天津市高级人民法院党组成员、执行局局长，拟提名为天津市第三中级人民法院院长人选，任天津市第三中级人民法院党组书记。

李秀杰，女，汉族，1964 年11月生，天津市人，1991年11月加入中国共产党，1986年8月参加工作，全日制大学、市委党校研究生学历，现任天津海事法院副院长、党组成员，拟提名为天津海事法院院长人选，任天津海事法院党组书记。

张谊山，男，汉族，1963年4月生，山东商河人，1993年1月加入中国共产党，1985年8月参加工作，全日制大学学历，现任天津市人民检察院第一分院副检察长、党组成员，拟提名为天津市人民检察院第一分院检察长人选，任天津市人民检察院第一分院党组书记。

侯智，男，汉族，1965年2月生，天津市人，1991年1月加入中国共产党，1985年10月参加工作，在职研究生学历，商业管理硕士，现任天津市滨海新区人民检察院检察长、党组书记，区委政法委员会副书记（兼），拟提名为天津市人民检察院第三分院检察长人选，任天津市人民检察院第三分院党组书记。

刘东志，男，汉族，1964年11月生，河北深州人，1984年10月加入中国共产党，1991年7月参加工作，全日制研究生学历，工学博士，教授，现任天津大学党委常委、副校长，拟任天津理工大学党委委员、常委、书记（试用期一年）。

么家俪，女，汉族，1974年12月生，天津市人，1994年12月加入中国共产党，1997年7月参加工作，全日制大学、在职研究生学历，管理学硕士，现任天津日报社（天津日报报业集团）北京办事处处长，拟任天津市纪委宣传部部长（明确为副局级，试用期一年）。

于湧，男，汉族，1975年8月生，天津市人，1997年5月加入中国共产党，1998年7月参加工作，全日制大学学历，现任天津市和平区纪委副书记、区监察委员会副主任、一级调研员，拟任天津市纪委第七执纪监督室主任（明确为副局级，试用期一年）。

王国义，男，汉族，1962年9月生，山东安丘人，1985年3月加入中国共产党，1981年10月参加工作，在职大学学历，现任天津市纪委老干部室副主任（正处级）、一级调研员，拟任天津市纪委老干部室主任（明确为副局级，试用期一年）。

赵华，男，汉族，1966年1月生，河南郸城人，1993年6月加入中国共产党，1987年8月参加工作，全日制大学、市委党校研究生学历，工商管理硕士，现任天津市精神文明建设委员会办公室副主任，拟任天津北方演艺集团有限公司党委委员、常委、书记、总经理。

上述公示对象的公示时间为5个工作日：自2018年6月15日起至2018年6月22日止。如对公示对象有情况反映的，可在公示期间向市委组织部反映。联系电话：12380；联系地址：河西区友谊路30号市委组织部举报中心（邮偏300046）；举报网站：www.tj12380.gov.cn； 短信举报：15002212380（仅限接收短信举报使用）。

我们将严格遵守党的纪律，履行保密义务。为便于对反映的问题进行调查核实，请在反映问题时，提供具体事实或线索，并请提供联系方式，以便我们将核实情况作反馈。

中共天津市委组织部

2018年6月14日

来源：“津云”微信公众号

责任编辑：余鹏飞