原标题：四川甘孜州发布黄色地质灾害预警

封面新闻讯（记者 罗田怡）6月14日，封面新闻记者从四川省地质灾害应急指挥部了解到，6月14日20时至6月15日20时，四川省甘孜州部分地区发生地质灾害气象风险较高，预警等级为黄色预警3级。

具体区域为甘孜州的康定市、丹巴县、雅江县、新龙县、道孚县、白玉县、理塘县、德格县。

省地质灾害应急指挥办公室要求，当地需密切关注降雨预报及降雨实况；检查群测群防网络运转情况，做好地质灾害隐患点监测预警工作。对房前屋后斜坡、靠山靠崖、沟口等危险地段加强巡查，发现险情及时采取主动预防避让措施，撤离受威胁人员。

责任编辑：余鹏飞