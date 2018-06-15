原标题：广州17岁男生触电身亡调查：致命电箱多处不合规范

6月8日下午5时许，在广州气象台发布暴雨红色预警信号一个小时后，广州市某交通运输职业学校汽修专业二年级学生常某抱着行李箱，趟过机场路和南云西街交叉的十字路口。

根据在场人士拍摄的视频，这个17岁的少年在齐腰的水中摔倒，旁边一位行人迅速将他扶起并送往路边实施急救。3小时后，常某在家属的陪同下被送往医院，第二天上午，医生向家属出具死亡证明，其中推断死亡原因为“电击伤”。

6月11日，广州供电局发布声明称广州供电局所管理的电力设施，没有发生漏电伤人事件。

6月13日下午，广州市白云区政府应急管理办公室通过微博公布了调查结果：“在事发地有一固定在高出地面16厘米平台上的交通设施设备机箱，当天因持续暴雨，水位迅速上涨，致使箱内的220V电源插板遇水漏电，导致该男子触电身亡。”

经核，出事机箱为金税信息技术服务股份有限公司负责管养。据专业人士分析，按照现场照片等证据显示，事发机箱内使用非专业插线板，机箱按照规定不得在低洼积水处安装，现场虽然有空气开关防止短路，而空气开关未安装漏电保护装置，上级线路是否会漏电尚有待查清。

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▲广州17岁学生雨天疑触电身亡 家属称希望能等来真相。新京报我们视频出品

男孩在齐腰深水中靠近铁箱摔倒

6月7日晚8点半，台风“艾云尼”在广东阳江海陵岛再次登陆，大暴雨降临广州。到第二天下午两时许，白云区机场路上，自岗贝路街口到远景路街口600多米的路段上，水位正在不停上涨。

“车子在水里淹着，就像船在河上一样。”事发地200米外，南航贸易大厦的保安说，他当天下午将裤子挽到大腿根，趟着水走到公司。他指出留在墙面上的黄色水痕、金鱼借水势逃跑后的空鱼池，和泡水后已经报废的安保设备。

在600多米路段上，路西的商户多在三级到五级的台阶之上，而南云西街、松云街等都是一路下坡与机场路交叉。“这是这条街地势低洼的地方，”一位清洁工向记者解释。

当天下午5点左右，目击者孟桐（化名）正在从机场路和南云西街交叉的十字路口趟水而过。她一米六高，当时“水深及腰”。她记得，右手边有个白色衬衫的男子在抱着一个银色行李箱，“估计是不想行李箱入水”。这个男孩就是常某。他带着行李箱，趟水行至路中央。

“正好那里有个铁箱一样的物体，男子把行李箱放在铁箱上面休息，然后就叫了一声往后倒入水里”，孟桐说。她本以为，他踩到玻璃之类的扭到脚，但是这男孩整个人在水里连同行李箱浮起，身上被行李箱压着，只有白色的衣服在水中浮动。

▲6月8日，常某疑触电倒地，一名黑色衣服男子搭救。视频截图

“当时明显感觉到脚旁边的水突然变温热”，孟桐告诉重案组37号（微信ID：zhonganzu37）。“是不是触电了？”没人回答她的疑问，旁边一个中年男人伸出一把伞，又伸出手，和另外两名路人一起将男孩抱至路边。

据媒体报道，现场刚好有位医生经过，他为少年按压胸口、做人工呼吸。常某的母亲打通儿子的电话，路人告知她孩子在回家的途中触电。

▲6月8日，医生为常某进行抢救。视频截图

常某的父亲随后得到通知，一路步行、换乘摩的到达现场——此时已过晚上七点，天色逐渐变黑，道路两边已经拉起警戒线。有人朝常父大喊“有电”，可是想着“孩子就在对面”，常父仍然趟着齐大腿的水走过人行道，在经过路中央时感到“两腿发麻”。



晚上8时05分，常某的父母、小姨随着孩子到达医院。抢救持续至23时20分，医院宣告常某死亡，并开具“居民死亡医学证明（推断）书”，其中死亡原因一栏为“电击伤”。

▲死亡证明提到，死亡原因为“电击伤”。图片来源于网络

“致命”设备机箱用的非专业插线板

6月9日早上7时许，常父和家人经过事发路口，看到机箱依然放在原地，周围并无警示标志，上面标示着“公安交通设施”。他走上前去，用脚一勾，门便开了，其中放着一个普通插线板，电线分布“杂乱无章”，四处可见淤泥的痕迹。第二天晚上，他看广州卫视的新闻才得知，那个机箱已经被拆走了。

6月13日下午，广州市白云区政府应急管理办公室公布了调查结果：“在事发地有一固定在高出地面16厘米平台上的交通设施设备机箱，当天因持续暴雨，水位迅速上涨，致使箱内的220V电源插板遇水漏电，导致该男子触电身亡。”

某家电企业电控高级主任郭先生告诉重案组37号，家属拍摄的图片中，一眼可以看出所使用的是普通插排，而通信设备的机箱中通常会使用更专业的“机柜用电源分配插座”（Power Distribution Unit，电力分散单元）。后者通常为黑色，两侧有金属槽方便固定，带有防雷、漏电、过载、断路器等保护，也就意味着更高的安全性。

就职于某电厂的继电保护中级技术员杨先生则表示，这个机箱还有其它隐患：“底部要求一般有（棕色）防火泥封堵，防火泥耐水但不防水，在广州应该再使用防水材料进行封堵。这些防护措施在图里都看不到，从图片看，电箱底板上是裸露状态。”按此状态，进水之后难免短路或者漏电。

他认为，电箱内部的排线也同样有问题：“电箱布线最基本要求横平竖直，简洁，这个布线达不到最基本的要求。”

▲6月13日，少年疑触电身亡事发地现状。新京报记者庞礡摄

招标书中明确低洼积水处不能安装

6月13日下午7点，在广州市白云区政府应急管理办公室公布调查结果后，重案组37号来到位于广州市天河区天河软件园的涉事企业——金税信息技术服务股份有限公司（以下简称金税）处。董事长秦爱民正在接听密集响起的问询电话。

据秦爱民说，故障设备的业主单位为广州市公安局，由另一家公司在2012年生产、2013年安装。金税在2015年至今两度中标，负责维护同批次的40台监控设备，需要按照合同定期进行检查和维护。

据公开资料显示，2016年8月，金税以383.176万元的价格中标，获得编号为“CZ2016-0395”的广州市公安局2016-2017年度交通管理相关系统维护—交通监控系统维护采购项目，这台位于机场路与南云西街十字路、安装于高架桥下的监控摄像便在其中。

广州公共资源交易平台公布了项目的招标书，其中要求“每季度至少一次检查机箱、杆件、设备固定装置等是否牢固平整，有无生锈变形，门锁是否损坏，一旦发现上述情况必须立即修复，消除隐患。”对此，秦爱民说，今年5月2日，金税的工作人员对这台设备进行了检查，当时并未发现漏电，“它的外壳就是金属的，如果漏电，不可能检查不出来。”

郭先生表示，除了电箱的维护包养之外，电箱的选址或许也是问题之一。设备应该符合工信部发布的《YD/T5186通信系统用室外机柜安装设计规定》，其中提及“易于淹没的洼地不应设置室外机柜”，而且“落地安装的基座，基础的平面应高于历史最高水位不少于100mm”。

广州公共资源交易中心2018年发布的一份黄浦区电子警察设备的招标书中也明确规定“落地机箱安装位置的选择……低洼积水处不能安装。”

秦爱民说，金税只是负责设备维护机箱的设计，或许无法抵御长时间、深达一米的浸泡，“这或许就该考虑路政建设的问题，是不是应该有合适的排水设备？”

6月14日下午，重案组37号（微信ID：zhonganzu37）拨通广州市白云区应应急管理办公室的电话，希望了解更多信息。一位姓王的工作人员表示，目前对于调查组的工作进度，具体情况不便透露。

空气开关是否起作用至今存疑

“电线杂乱、机箱门开着，是因为当天晚上就有人做了检查，”秦爱民告诉重案组37号。至于为何检修人员未关闭箱门，他表示不便评价。

据秦爱民介绍，事发当天晚上，该公司的工作人员已经配合电力部门前往事发地做了调查，结果显示，设备中的空气开关已经跳闸。他说，系统记录了断电时间，下午2点48分——这个时间是在事发之前。

接受记者采访的两位专家说，家属所拍摄的图中显示空气开关确已经断开，但是，如果空气开关在事发前跳闸，处于下游的插线板就不会遇水漏电。

郭先生同时注意到，视频中所展示的空气开关没有漏电保护功能。带有漏电保护功能的空气开关的外观更宽，明显能看到漏电装置的按钮。视频中的空气开关很窄，且没有按钮。

据介绍，广州这种天气，只靠图片中可见的一个空气开关是不安全的，空开只能保证跳开短路或者过载大电流，应该要安装漏电保护器。

带有漏电保护功能的空气开关可以设置漏电电流的阀值，到达阀值就会把空开断开——比如人体最高承受30mA，那么根据现场设备自身的情况，可以选择或则调整这个阀值（一般漏电可能是固定的30mA），一旦现场有人触电，电流到达阀值空开就0.1秒内断开，保护了触电者。

然而，郭先生表示，国家并未对这些设施做出统一要求，是否需要这些设备取决于监理单位的验收标准。

此外，杨先生表示，如果机箱内空气开关与插线板互相独立，空开根本无法控制插板是否带电，即使断开也无济于事。另外，如果空气开关上级未装漏电保护装置的话，其电源的进线处依旧带电，漏电危险依旧存在。“如果空开上级断电的话，配电箱就不会漏电，事故就不会发生。”

▲6月13日，少年疑触电身亡事发地现状。

新京报记者 庞礡 实习生 郑洁

编辑 陈薇 李骁晋 校对 郭利琴

责任编辑：刘德宾 SN222