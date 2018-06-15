从“佛系厅官”到周永康秘书 贪官减刑有哪些秘密

原标题：贪官屡获减刑背后 不得不说的“秘密”……

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 庞岚）最近一段时间，“周永康秘书拟获减刑”、“童名谦获减刑即将出狱，成十八大后释放首虎”，“坐拥34套房产的‘佛系厅官’拟减刑至22年”等消息不绝于耳，引发“吃瓜群众”各种猜想……

那么，在贪官屡获减刑背后，是不是真的藏着什么“秘密”？请看观海为您“解局”。

从“佛系厅官”到周永康秘书 贪官减刑消息不断

武志忠“拟获减刑”

“全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网”公布的信息显示：罪犯武志忠，男，1951年7月6日出生，蒙古族，大学文化，因贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪2013年12月17日被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产……该犯在服刑改造中，服从管理、接受教育、积极配合治疗，参加“三课”学习，考核期内累计获得表扬5次，确有悔改表现。建议对罪犯武志忠予以提请减为有期徒刑22年。

对于此人，今天有媒体报道称之为“坐拥34套房产的佛系厅官”。武志忠长期在司法系统工作，曾任内蒙古高院副院长，落马前为自治区政府副秘书长兼法制办主任。据报道，此人之前每天念经拜佛、佛像下却藏有近百张黄色光盘……

这个所谓“佛系厅官”的减刑还是在“提请”过程中，而6月11日，则有报道说“童名谦获减刑即将出狱，成十八大后释放首虎”。据中青在线报道，童名谦曾任衡阳市委书记、湖南省政协副主席，涉衡阳人大代表贿选案被判刑五年。从北京法院审判信息网公布的《童名谦玩忽职守罪减刑刑事裁定书》中可以看到，此人近日获减刑6个月，刑期于2018年6月30日截止。

时间再往前推几天，燕城监狱里两个“70后”秘书也有了新消息：北京市第二中级人民法院发布多起减刑案件公示，其中一起，是曾任周永康秘书的公安部警卫局原正师职参谋谈红，拟减刑8个月；另一个是曾牵涉“京A”车牌腐败案的北京市交管局原局长宋建国的秘书王飞，拟减刑7个月。

贪官落马后 狱中被加刑的也不少

梁道行被延长刑期

落马贪官获减刑的报道频频传出，自然会引发一些猜想。但事实上，除了获减刑或者“拟获减刑”的消息，贪官被加刑的消息也不少见。

例如，曾经担任河南太康县国土资源局局长的徐公立，在因犯受贿罪服刑一年半后，又被从监狱押回，再被查出4宗漏罪。中国裁判文书网日前公布了徐公立案的二审判决书：河南商丘市中级人民法院于2018年2月13日判决徐公立犯贪污罪、受贿罪、滥用职权罪、骗取贷款罪，与原犯受贿罪判处的13年有期徒刑合并执行，决定执行有期徒刑19年，剥夺政治权利3年，并处罚金人民币180万元。

4月份有报道说，因为在服刑时被发现还有漏罪，深圳市原副市长梁道行在监狱里的时间也被延长了。梁道行于2012年12月落马，2014年11月因受贿罪获刑10年。裁判文书网披露的判决书显示，2017年9月21日，广东省肇庆市检察院就“漏罪”指控梁道行犯受贿罪，向法院提起公诉。最终法院判决：梁道行犯受贿罪，判处有期徒刑1年6个月，并处罚金人民币10万元。与之前受贿罪所判处有期徒刑10年，并处没收个人财产人民币100万元数罪并罚，决定执行有期徒刑10年6个月，并处没收个人财产人民币100万元（已缴纳），罚金人民币10万元。

有意思的是，去年5月18日，梁道行曾因“服刑期间，认罪悔罪”被提请减刑8个月。但是因为有漏罪，减刑建议也被法院拒绝了。

因为漏罪被查实，落马官员除了有一些被延长刑期，还有的已经释放又被抓回去“二进宫”，例如前几天观海解局报道过的海南橡胶原副总徐仁智等人。

贪官屡获减刑 当然也有“内因”

虽然有的延长刑期也有的减刑，但是相比较之下，落马后入狱的官员当中，获得减刑的相对而言还是多一些。究其原因，也和以下几大“内因”不无关系。

其一：不再犯，狱中贪官“天然”能做到——贪官落马的原因往往是受贿、巨额财产来源不明、玩忽职守等等。而一旦沦为阶下囚，他们要想再犯这些罪名就不再可能。反之，如果是因为打架斗殴、故意伤害等罪名进去的罪犯，在监狱中也很有可能再次犯罪。

其二：学历高，写书搞专利成“特长”不奇怪——昨天观海解局发表的文章《“被妻坑”的铁道部巨贪 北京数套豪宅曝光》当中有一个细节：铁道部宣传处原处长陈谊菡的文化程度为“初中”，这一点引起不少网友的议论。的确，在落马入狱的贪官当中，绝大多数都受过高等教育，其中甚至不乏硕士、博士，还有一些本就是学者、工程师。所以，这些人入狱后著书立说、发明专利的比较多，而这种“特长”往往会为服刑期间的表现加分，从而获得减刑。

其三：富贵病，保外就医因其“体弱”并不假——一方面，能熬资历熬到“位高权重”，很多落马官员入狱时的年龄都很大了，例如上文提到的“佛系厅官”，今年就已经67岁。

另一方面，长期养尊处优、吃吃喝喝，一些落马贪官并不需要装病，本身就患有高血压、糖尿病、心脏病等“富贵病”，再加上大起大落，从高官变成阶下囚，身体一下子垮掉的并不罕见。

其它罪犯 获得减刑也乏人关注

贪官从违纪违法被通报、立案调查，再到被逮捕、被判刑，以及后来的减刑、刑满出狱，往往一直在媒体的视线之内，所以关于官员获得减刑的消息会频频见诸报端。但事实上，获得减刑的其他罪犯也并不少见，只是并未引起关注，所以“看上去”获得减刑的“都是落马官员”。

例如，今天下午记者打开“全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网”，逐一点开近期的“立案公示”和“文书公布”，就发现其中的案由五花八门，但并没有职务犯罪的官员。换言之，官员获得减刑的比例，在所有服刑人员当中并不算高，只是一旦出现，往往会被媒体及时发现、公布出来。

随机点开减刑假释网，可见获得减刑的罪犯五花八门

事实上，此前的《北京日报》曾报道说：落马入狱官员最难获得减刑假释。据北京市二中院副院长董建中介绍，2014年1月，中央政法委推出《关于严格规范减刑、假释、暂予监外执行切实防止司法腐败的意见》，从那以后对职务犯罪、金融犯罪、涉黑犯罪“三类犯罪”及在社会上有重大影响的减刑、假释案件，均进行公开开庭审理，大部分案件当庭宣判。其中，职务犯罪的罪犯被减刑、假释的比例最少，而且执行标准更为严格。

据介绍，对于贪官，“悔改表现”的认定不仅要考察罪犯是否认真遵守监规、认真劳动等等，更要考察其是否主动退赃、赔偿损失、履行财产刑。

专项整治 不该出去的已被重新收监

河南高院：不致危及生命不保外就医

据报道，在2014年中央政法委发布《关于严格规范减刑、假释、暂予监外执行切实防止司法腐败的意见》之后，除了“三类罪犯”减刑、假释、暂予监外执行进一步从严以外，全国多地还陆续开展了专项整治，一些保外就医的官员被重新收监。

2015年的数据显现：广东检方监督司法机关对138名不符合暂予监外执行条件的罪犯收监执行，其中原厅局级官员12人、县处级官员26人；山东重新收监执行72人，其中“三类罪犯”48人，包含1名厅级干部；云南重新收监执行“三类罪犯”135人，其中原厅级职务干部6人；陕西对不符合保外就医条件或保外就医情形消失的5名原厅局级罪犯和8名县处级罪犯重新收监；江苏纠正了违法问题100件，4名厅级及以上干部被督促收监执行……

此前，最高人民法院审判监督庭庭长夏道虎曾公开表示：对于虽然患有高血压、糖尿病、心脏病等疾病，但经诊断在短期内不致危及生命的，一律不予监外执行。

2016年4月，两高联合发布《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》，进一步明确贪污罪、受贿罪的定罪量刑标准以及贪污罪、受贿罪死刑、死缓及终身监禁的适用原则，强调依法从严惩治贪污贿赂犯罪。司法解释中专门提到：凡决定终身监禁的，一经作出应无条件执行，不得减刑、假释。

总之，虽然以前某些人违法获得减刑、假释、保外就医资格的事情的确发生过，但正如最高检所说：“有权有钱人”减刑快等现象已经得到有效遏制！

责任编辑：张岩