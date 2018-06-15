中国中铁或参建牡丹江至符拉迪沃斯托克高铁项目

原标题：出海记|中国中铁或将参建牡丹江至符拉迪沃斯托克高铁项目

资料图片：川藏铁路拉萨到林芝段定测工作进入收尾阶段。图为中国中铁二院工程集团有限责任公司的工作人员在林芝县布久乡进行定测工作。（新华社）

参考消息网6月15日报道 俄媒称，俄罗斯滨海边疆区政府新闻处发布消息称，中国中铁股份有限公司可能将参与修建牡丹江至符拉迪沃斯托克快速铁路的项目。

据俄罗斯卫星通讯社6月14日报道，滨海边疆区代理行政长官塔拉先科6月13日与中国中铁股份有限公司副总裁马力进行会谈，双方就扩大落实滨海边疆区投资项目的合作前景进行讨论。

中铁股份有限公司副总裁马力称，该公司有意建造远东的基础设施，包括愿意为牡丹江至符拉迪沃斯托克快速铁路进行设计工作。

报道称，滨海边疆区代理行政长官塔拉先科建议伙伴研究该边疆区另外2个大型基础设施项目。其中一个与建造扎鲁比诺港口和吉林省的铁路支线有关，另一个项目为从符拉迪沃斯托克至斯拉夫扬卡村建造低水桥。

塔拉先科称，双方将在第4届东方经济论坛之前签署一系列落实上述项目的文件。并且将成立双边工作小组来对项目的细节进行研究。

塔拉先科今年2月曾与该公司签署备忘录，根据文件内容，中方伙伴有意参与“滨海1号”和“滨海2号”国际运输走廊。投资者还计划修建从符拉迪沃斯托克至东方港的道路。

责任编辑：张岩