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印媒关注尼泊尔总理下周访华:或聚焦“一带一路”

印媒关注尼泊尔总理下周访华:或聚焦“一带一路”
2018年06月15日 00:13 参考消息
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　　原标题：印媒关注尼泊尔总理下周访华：或聚焦“一带一路”项目

　　参考消息网6月15日报道 印媒称，中国和尼泊尔13日宣布，尼泊尔总理卡·普·夏尔马·奥利下周将对中国进行正式访问。预计“一带一路”倡议的相关项目将在他的议程中占据突出位置。

　　据《印度斯坦时报》网站6月13日报道，尼泊尔外交部发表的声明称，应中方邀请，奥利将于6月19日至24日访华。这是他今年2月就职以来的第二次出访，他在4月访问了印度。

　　报道称，在2016年访华期间，奥利签署了具有里程碑意义的《中尼政府间过境运输协定》，这项协定预计将结束印度长期以来对尼泊尔与第三国贸易的垄断。

　　官员们13日表示，除了签署一项过境运输协定的议定书外，预计在奥利访问期间，双方还将签署其他几项协议和谅解备忘录。这包括将中国的铁路网络连接到加德满都的连通性协议，以及关于跨境输电线路、旅游、开放更多与中国的边境口岸、西藏公路的使用以及建设石油储藏点等方面的协议。

　　报道称，奥利将在北京出席尼泊尔-中国商务论坛，到访多个智库并发表讲话。

资料图：尼泊尔总理卡·普·夏尔马·奥利（中）新华社发资料图：尼泊尔总理卡·普·夏尔马·奥利（中）新华社发

责任编辑：刘德宾 SN222

尼泊尔奥利访华
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