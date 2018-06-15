林郑月娥访欧会晤欧盟高官 欧方重申支持一国两制

原标题：林郑月娥访欧会晤欧盟高官 欧方重申支持“一国两制”

中新社布鲁塞尔6月14日电 （记者 德永健）正在欧洲访问的香港特区行政长官林郑月娥14日与欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼举行会晤。莫盖里尼重申，欧盟坚持“一个中国”政策，支持“一国两制”原则及其实践。

当地时间14日中午，莫盖里尼在布鲁塞尔欧盟总部欢迎林郑月娥到访。据会后欧盟对外行动署发布的新闻公报，两人讨论了欧盟与香港良好的经贸、金融、科研、创新关系，就欧亚互联互通、地区问题、法治问题等交换了各自看法。

公报称，莫盖里尼重申，欧盟坚持“一个中国”政策，支持“一国两制”原则及其实践。

据早前香港特区政府公布的行程，林郑月娥此次“欧洲行”自14日开始，至25日结束，共访问比利时、法国、德国三国。在比利时，林郑月娥除会晤欧盟和比利时政府高官，还将出席推介香港优势的活动，参观当地文化设施。

在法国，林郑月娥将走访波尔多、马赛、巴黎等地，与法国政府官员和国会议员会晤，出席有关粤港澳大湾区发展、“一带一路”建设及房地产科技的研讨会并发表演讲。

在德国，林郑月娥将出席在巴伐利亚州林道市举行的诺贝尔奖得主大会开幕典礼，参加推广创新科学的会议，还将赴德国亚琛市考察当地的科研机构。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222