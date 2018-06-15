原标题：华普超市“老赖”案 法院执行首次电视直播

新京报讯 （记者刘洋）昨日上午，一场针对华普超市的执行活动通过视频直播的形式进行，朝阳法院法官分赴华普超市各办公地点进行工作。新京报记者了解到，通过电视现场直播法院执行工作，在北京法院尚属首次。

欠债不还后被曝收租赚钱

据朝阳法院执行法官介绍，2017年2月4日至2018年5月31日，朝阳法院陆续受理以北京华普联合商业投资有限公司为被执行人的执行案件共计110件，债务总计4990余万元，涉及买卖、承揽、租赁、员工工资等纠纷，其中员工工资16件。

记者了解到，到目前为止这些案件都没有履行，但近期根据申请执行人反映，华普超市外租的区域年租金收入约2000余万元。后经法院调查，线索属实。

昨日上午，执行法官分别在朝外大街19号地下一层的华普超市总部办公室、华普超市航天桥店、华普超市外租区地下美食城等地，封存财务票据等资料、了解租赁合同签订等情况。

执行法官侯世永说，当日获取的财务票据记载着10年来华普超市所有分店的财务状况，将给华普超市执行案件后续执行提供大量有价值的线索。

司机“挂名”法定代表人

此外，执行法官在华普大厦17层发现了另一被执行人北京华普国际大厦有限公司（以下简称华普大厦）的法定代表人郭先生。据悉，因开发的房屋加层建设致购房人逾期办理产权证，华普大厦需支付购房人违约金1096万元。

郭先生表示，他只是公司“挂名”法定代表人，实际职务是司机，老总让其担任公司法定代表人后每月给其加薪1000元。郭先生和现场的总裁秘书均表示对公司的经营和运转情况不了解，并称此处并非华普大厦经营地。

执行法官现场出示搜查令，搜查后确认该地为华普大厦实际办公地后，执行法官要求开锁人员现场强制开启总裁办公室内的保险柜。

据悉，此次执行直播活动实现了多现场音视频的实时互通、场景共享，多地点智能规划、指挥调度，谈话笔录远程制作电子签阅，执行文书在线制作现场打印，信息化工作成果助推执行工作规范高效开展。直播持续150分钟，通过电视现场直播法院执行工作在北京法院尚属首次。

责任编辑：刘德宾 SN222